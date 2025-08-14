Військовим, які відмовилися виконувати накази, незаконно виплачували "бойові"



Працівники ДБР повідомили про підозру заступнику командира військової частини, який не забезпечив належного контролю за використанням бюджетних коштів

Упродовж травня-липня 2023 року дев’ять бійців однієї з військових частин, дислокованих на Донеччині, безпідставно отримували додаткову винагороду за нібито участь у бойових діях. Про це, як пише «Главком», повідомили у Державному бюро розслідувань (ДБР).

Заступник командира частини, як наголошується, особисто погодив документи для нарахування дев’яти військовослужбовцям додаткової винагороди, хоча в цей час у солдатів вже був призупинений строк військової служби через підозру у відмові від виконання бойового наказу (ст. 402 КК України).

Попри фактичну відсутність військовослужбовців посадовець не забезпечив належного контролю за використанням бюджетних коштів, що входило до його службових обов’язків. Внаслідок такої недбалості з державного бюджету було безпідставно виплачено майже 900 тис. грн.

Військовослужбовцю повідомлено про підозру за ч. 4 ст. 425 Кримінального кодексу України — недбале ставлення до військової служби в умовах воєнного стану, що спричинило тяжкі наслідки. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 8 років. Частина збитків державі вже компенсована, йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, 8 травня 2025 року президент України підписав Закон, яким продовжено дію спрощеного механізму повернення військовослужбовців, які самовільно залишили військову частину.

До того Верховна Рада підтримала законопроєкт, який продовжує строк добровільного повернення військовослужбовців із СЗЧ. За це проголосували 282 депутати. Тепер крайній строк добровільного повернення військових із СЗЧ – це 30 серпня 2025 року.

Як повідомлялося, переважна більшість випадків самовільного залишення військової частини військовослужбовцями відбувається не на фронті, а в навчальних центрах. Водночас найменше випадків СЗЧ фіксують у бойових підрозділах.