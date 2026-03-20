Головна Країна Суспільство
search button user button menu button

Петицію про захист Карпат зареєстрували лише з п’ятої спроби: деталі

glavcom.ua
Єгор Голівець
google social img telegram social img facebook social img
Автор петиції закликає розширити мережу природоохоронних територій у Карпатах
Автор місяць домагався публікації і тепер вимагає від президента невідкладного закону

20 березня на сайті Офісу президента оприлюднили петицію ветерана та еколога Андрія Тупікова щодо захисту Карпатського регіону. Про це повідомляє «Главком».

Петицію зареєстрували лише з п’ятої спроби. За словами автора, він подав її вперше ще в лютому, однак документ чотири рази не проходив реєстрацію. Упродовж місяця Тупіков звертався до Офісу президента та до уповноваженого з прав людини.

У тексті петиції йдеться про необхідність невідкладного подання законопроєкту, який має врегулювати особливі умови сталого розвитку Карпат і забезпечити захист природних екосистем.

Зокрема, пропонується заборонити суцільні рубки лісів, масштабне будівництво та розміщення інфраструктури на висоті понад 1000 метрів над рівнем моря, а також на інших територіях, важливих для збереження біорізноманіття та водних ресурсів.

«У час, коли російська агресія проти України призводить до численних руйнувань інфраструктури та значній шкоді природі й культурній спадщині, ми не маємо права власноруч масштабувати ці втрати в середині країни, руйнуючи Карпати під прикриттям вузькогалузевих інтересів. Збереження Карпат – це не лише наш національний обов’язок, але й виконання міжнародних природоохоронних зобов’язань України», – йдеться у петиції.

Окрім цього, автор закликає розширити мережу природоохоронних територій у Карпатах та створити нові заповідні зони.

Питання захисту Карпат неодноразово піднімалося і раніше. Зокрема, у 2021 році Верховна Рада не підтримала законопроєкт «Про Смарагдову мережу», який передбачав обмеження забудови в гірських регіонах.

У 2025 році парламент ухвалив закон, який передбачає складні умови повернення незаконно відчужених земель, що викликало критику з боку європейських інституцій.

Також у 2026 році урядові рішення щодо будівництва об’єктів у Карпатах, зокрема на полонині Руна, викликали зауваження екологів через потенційні ризики для довкілля.

На тлі дискусій щодо захисту Карпат уряд готує зміни до правил проведення санітарних рубок. Йдеться про можливе спрощення процедур, зокрема без обов’язкової оцінки впливу на довкілля. Раніше подібні ініціативи не підтримали в парламенті, однак тепер їх намагаються реалізувати через урядові рішення. Експерти та міжнародні партнери наголошують на важливості збереження екологічних запобіжників, тоді як у профільних колах попереджають про ризики зловживань у сфері санітарних рубок.

Теги: Офіс президента екологія ліс Карпати (гори) петиція

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua