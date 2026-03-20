Петицію про захист Карпат зареєстрували лише з п’ятої спроби: деталі

Автор місяць домагався публікації і тепер вимагає від президента невідкладного закону

20 березня на сайті Офісу президента оприлюднили петицію ветерана та еколога Андрія Тупікова щодо захисту Карпатського регіону. Про це повідомляє «Главком».

Петицію зареєстрували лише з п’ятої спроби. За словами автора, він подав її вперше ще в лютому, однак документ чотири рази не проходив реєстрацію. Упродовж місяця Тупіков звертався до Офісу президента та до уповноваженого з прав людини.

У тексті петиції йдеться про необхідність невідкладного подання законопроєкту, який має врегулювати особливі умови сталого розвитку Карпат і забезпечити захист природних екосистем.

Зокрема, пропонується заборонити суцільні рубки лісів, масштабне будівництво та розміщення інфраструктури на висоті понад 1000 метрів над рівнем моря, а також на інших територіях, важливих для збереження біорізноманіття та водних ресурсів.

«У час, коли російська агресія проти України призводить до численних руйнувань інфраструктури та значній шкоді природі й культурній спадщині, ми не маємо права власноруч масштабувати ці втрати в середині країни, руйнуючи Карпати під прикриттям вузькогалузевих інтересів. Збереження Карпат – це не лише наш національний обов’язок, але й виконання міжнародних природоохоронних зобов’язань України», – йдеться у петиції.

Окрім цього, автор закликає розширити мережу природоохоронних територій у Карпатах та створити нові заповідні зони.

Питання захисту Карпат неодноразово піднімалося і раніше. Зокрема, у 2021 році Верховна Рада не підтримала законопроєкт «Про Смарагдову мережу», який передбачав обмеження забудови в гірських регіонах.

У 2025 році парламент ухвалив закон, який передбачає складні умови повернення незаконно відчужених земель, що викликало критику з боку європейських інституцій.

Також у 2026 році урядові рішення щодо будівництва об’єктів у Карпатах, зокрема на полонині Руна, викликали зауваження екологів через потенційні ризики для довкілля.

На тлі дискусій щодо захисту Карпат уряд готує зміни до правил проведення санітарних рубок. Йдеться про можливе спрощення процедур, зокрема без обов’язкової оцінки впливу на довкілля. Раніше подібні ініціативи не підтримали в парламенті, однак тепер їх намагаються реалізувати через урядові рішення. Експерти та міжнародні партнери наголошують на важливості збереження екологічних запобіжників, тоді як у профільних колах попереджають про ризики зловживань у сфері санітарних рубок.