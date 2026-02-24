Головна Країна Політика
search button user button menu button

Офіс президента повідомив, коли розпочнеться створення Спецтрибуналу для РФ

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
google social img telegram social img facebook social img
Офіс президента повідомив, коли розпочнеться створення Спецтрибуналу для РФ
За словами Мудрої, минулий рік став роком юридичної формалізації основних напрямів відповідальності Росії
фото: Офіс президента

Спеціальний трибунал матиме мандат переслідувати високопосадовців за злочин агресії

У 2026 році Україна разом із партнерами планує розпочати роботу зі створення Спеціального трибуналу щодо злочину агресії Росії. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на заступницю керівника офісу президента Ірину Мудру.

Як зазначила Мудра, 2025 рік став часом юридичного оформлення основних напрямів відповідальності РФ. Так, Україна разом із партнерами досягла політичної згоди щодо створення трибуналу, підписала Конвенцію Ради Європи про компенсаційний механізм та домовилася про створення компенсаційної комісії.

Водночас у 2026 році треба безпосередньо запустити організаційну роботу в Нідерландах: обрати приміщення для трибуналу, визначити кількість прокурорів і суддів та узгодити правила роботи спецтрибуналу. «Я сподіваюся, що разом із партнерами до кінця року ми матимемо чітке розуміння, коли трибунал почне роботу та коли перші російські злочинці постануть перед судом», – каже вона.

Заступниця Буданова підкреслила, що питання російських активів і далі активно обговорюють. Вона наголосила, що за завдані збитки має платити саме Росія, а її активи потрібно спрямувати на компенсацію шкоди, а не залишати замороженими.

Нагадаємо, 15 липня 2025 року парламент ратифікував угоду між Україною та Радою Європи про створення Спеціального трибуналу щодо злочину агресії проти України. Рішення підтримали 323 нардепи.

Спеціальний трибунал матиме мандат переслідувати високопосадовців за злочин агресії – тобто за рішення застосувати збройну силу проти іншої держави, що є порушенням Статуту Організації Об'єднаних Націй. «Главком» публікував фінальну редакцію статуту Спеціального трибуналу щодо злочину агресії, що стало історичним досягненням не лише для України, а й для всієї архітектури міжнародного права.

Раніше повідомлялося, що Україна наблизилася до запуску Спеціального трибуналу щодо злочину агресії Росії проти України. Імплементаційна угода про створення трибуналу практично готова та має бути схвалена на рівні Ради міністрів країн Ради Європи.

До слова, Литва офіційно ухвалила рішення приєднатися до Спецтрибуналу щодо злочину агресії проти України.

Читайте також:

Теги: трибунал Офіс президента

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Залужний каже, що план, який він розробив за допомогою партнерів НАТО, провалився, оскільки не було необхідних ресурсів
«Ми не мали чим воювати». Залужний розкрив причину невдачі контрнаступу 2023 року
18 лютого, 14:33
Рада Європи та Україна посилюють співпрацю задля створення трибуналу для російського керівництва
Спецтрибунал для РФ стає ближчим: Зеленський провів переговори з генсеком Ради Європи
16 лютого, 19:09
Генсек Ради Європи Ален Берсе заявив про необхідність політичного рішення для запуску трибуналу
Генсек Ради Європи розкритикував темпи створення Спецтрибуналу для Путіна
16 лютого, 15:35
Український день на Мюнхенській безпековій конференції
Український день у Мюнхені: ключові тези
15 лютого, 10:30
Мосейчук отримувала не одну порцію гнівних коментарів після її дописів у соціальних мережах на підтримку президента Володимира Зеленського
Журналістка Мосейчук відповіла на закиди про співпрацю з Офісом президента
10 лютого, 00:47
Колишній заступник керівника Офісу президента заявив, що відкритий до законної співпраці
Шурма з Німеччини заявив про готовність співпрацювати зі слідством дистанційно
3 лютого, 16:50
Наприкінці січня НАБУ викликало на допит Ростислава Шурму
Люди Шурми просили захисту від НАБУ… у злочинної «групи Міндіча». Слідство натрапило на важливий документ
31 сiчня, 12:00
Наразі тривають дискусії щодо практичних деталей запуску трибуналу
Угода про спецтрибунал проти РФ практично готова – Сибіга
28 сiчня, 04:08
Андрій Єрмак втратив владну посаду наприкінці осені 2025 року
Куди зник Єрмак? Стало відомо, чим тепер займається ексглава Офісу президента (документи) Ексклюзив
25 сiчня, 13:30

Політика

Офіс президента повідомив, коли розпочнеться створення Спецтрибуналу для РФ
Офіс президента повідомив, коли розпочнеться створення Спецтрибуналу для РФ
Шмигаль пояснив, скільки коштів і часу потрібно для повного відновлення енергетики
Шмигаль пояснив, скільки коштів і часу потрібно для повного відновлення енергетики
Зеленський обговорив із прем’єром Нідерландів ППО та гарантії безпеки
Зеленський обговорив із прем’єром Нідерландів ППО та гарантії безпеки
«Це «ахіллесова п’ята» нацбезпеки». Залужний пояснив, яке слабке місце Росія знайшла в Україні
«Це «ахіллесова п’ята» нацбезпеки». Залужний пояснив, яке слабке місце Росія знайшла в Україні
Зеленський провів переговори зі спікером Сейму Польщі
Зеленський провів переговори зі спікером Сейму Польщі
Вибух у Миколаєві на АЗС: Зеленський повідомив деталі
Вибух у Миколаєві на АЗС: Зеленський повідомив деталі

Новини

Великий піст 2026: традиції, календар харчування, правила та заборони
Вчора, 07:15
В Україні мокрий сніг та дощ: погода на 23 лютого
Вчора, 05:59
Збірна США красиво вшанувала загиблого хокеїста
22 лютого, 19:57
Двоє хокеїстів із українським корінням виграли «золото» Олімпійських ігор
22 лютого, 18:59
Хокейна збірна США здолала Канаду в овертаймі фіналу Олімпіади
22 лютого, 18:22
Прощена неділя 2026: традиції, як просити пробачення, молитва та заборони
22 лютого, 07:30

Прес-релізи

Відкритий парламент: Рух «Чесно» презентує результати моніторингу прозорості комітетів Верховної Ради за 2025 рік
Відкритий парламент: Рух «Чесно» презентує результати моніторингу прозорості комітетів Верховної Ради за 2025 рік
16 лютого, 15:45
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua