Офіс президента повідомив, коли розпочнеться створення Спецтрибуналу для РФ

За словами Мудрої, минулий рік став роком юридичної формалізації основних напрямів відповідальності Росії

Спеціальний трибунал матиме мандат переслідувати високопосадовців за злочин агресії

У 2026 році Україна разом із партнерами планує розпочати роботу зі створення Спеціального трибуналу щодо злочину агресії Росії. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на заступницю керівника офісу президента Ірину Мудру.

Як зазначила Мудра, 2025 рік став часом юридичного оформлення основних напрямів відповідальності РФ. Так, Україна разом із партнерами досягла політичної згоди щодо створення трибуналу, підписала Конвенцію Ради Європи про компенсаційний механізм та домовилася про створення компенсаційної комісії.

Водночас у 2026 році треба безпосередньо запустити організаційну роботу в Нідерландах: обрати приміщення для трибуналу, визначити кількість прокурорів і суддів та узгодити правила роботи спецтрибуналу. «Я сподіваюся, що разом із партнерами до кінця року ми матимемо чітке розуміння, коли трибунал почне роботу та коли перші російські злочинці постануть перед судом», – каже вона.

Заступниця Буданова підкреслила, що питання російських активів і далі активно обговорюють. Вона наголосила, що за завдані збитки має платити саме Росія, а її активи потрібно спрямувати на компенсацію шкоди, а не залишати замороженими.

Нагадаємо, 15 липня 2025 року парламент ратифікував угоду між Україною та Радою Європи про створення Спеціального трибуналу щодо злочину агресії проти України. Рішення підтримали 323 нардепи.

Спеціальний трибунал матиме мандат переслідувати високопосадовців за злочин агресії – тобто за рішення застосувати збройну силу проти іншої держави, що є порушенням Статуту Організації Об'єднаних Націй. «Главком» публікував фінальну редакцію статуту Спеціального трибуналу щодо злочину агресії, що стало історичним досягненням не лише для України, а й для всієї архітектури міжнародного права.

Раніше повідомлялося, що Україна наблизилася до запуску Спеціального трибуналу щодо злочину агресії Росії проти України. Імплементаційна угода про створення трибуналу практично готова та має бути схвалена на рівні Ради міністрів країн Ради Європи.

До слова, Литва офіційно ухвалила рішення приєднатися до Спецтрибуналу щодо злочину агресії проти України.