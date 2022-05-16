  1. Головна
  2. Країна
  3. Суспільство
рус
    Суспільство

    Під час війни директор «Суспільного ТБ» отримав за квітень 245 тис. гривень

    Під час війни директор «Суспільного ТБ» отримав за квітень 245 тис. гривень
    фото з відкритих джерел

    «Суспільне ТБ» фінансується платниками податків з держбюджету України

    Голова правління АТ «НСТУ» Микола Чернотицький у квітні поточного року отримав заробітну плату в розмірі 245 тис. гривень, а його заступники – у середньому по 165 тис. гривень. Про це йдеться у відповіді «Національна суспільна телерадіокомпанія України» на інформаційний запит «Українських новин».

    «За квітень 2022 року заробітна плата правління АТ «НСТУ» становила:

    • голови правління АТ «НСТУ» Миколи Чернотицького після оподаткування (податок на доходи фізичних осіб (ПДФО) 18% та військовий збір (ВЗ) 1,5%) – 245 542,27 гривень
    • члена правління АТ «НСТУ» Тетяни Кісельчук після оподаткування (податок на доходи фізичних осіб (ПДФО) 18% та військовий збір (ВЗ) 1,5%) – 171 817,79 гривень;
    • члена правління АТ «НСТУ» Дмитра Хоркіна після оподаткування (податок на доходи фізичних осіб (ПДФО) 18% та військовий збір (ВЗ) 1,5%) – 164 715,25 гривень;
    • члена правління АТ «НСТУ» Родіона Кочубея після оподаткування (податок на доходи фізичних осіб (ПДФО) 18% та військовий збір (ВЗ) 1,5%) – 168 642,46 гривень;
    • члена правління АТ «НСТУ» Андрія Таранова після оподаткування (податок на доходи фізичних осіб (ПДФО) 18% та військовий збір (ВЗ) 1,5%) – 166 787,14 гривень;
    • члена правління АТ «НСТУ» Дмитра Козлова після оподаткування (податок на доходи фізичних осіб (ПДФО) 18% та військовий збір (ВЗ) 1,5%) – 166 787,14 гривень», - вказано у відповіді.

    До слова, «Суспільне ТБ» фінансується платниками податків з держбюджету України.

    Нагадаємо, кабінетом міністрів України внесено зміни до чинного порядку обчислення середньої заробітної плати з врахуванням особливостей воєнного часу. Зміни покликані коректно обчислити середню заробітну плату на підприємствах, які внаслідок бойових дій змушені переривати діяльність.

    Читайте також: Як війна вплинула на зарплати в Києві
    Теги: росія окупанти зарплата війна гроші Україна окупація #stoprussia
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Під час війни директор «Суспільного ТБ» отримав за квітень 245 тис. гривень