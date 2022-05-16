Під час війни директор «Суспільного ТБ» отримав за квітень 245 тис. гривень

«Суспільне ТБ» фінансується платниками податків з держбюджету України

Голова правління АТ «НСТУ» Микола Чернотицький у квітні поточного року отримав заробітну плату в розмірі 245 тис. гривень, а його заступники – у середньому по 165 тис. гривень. Про це йдеться у відповіді «Національна суспільна телерадіокомпанія України» на інформаційний запит «Українських новин».

«За квітень 2022 року заробітна плата правління АТ «НСТУ» становила:

голови правління АТ «НСТУ» Миколи Чернотицького після оподаткування (податок на доходи фізичних осіб (ПДФО) 18% та військовий збір (ВЗ) 1,5%) – 245 542,27 гривень

члена правління АТ «НСТУ» Тетяни Кісельчук після оподаткування (податок на доходи фізичних осіб (ПДФО) 18% та військовий збір (ВЗ) 1,5%) – 171 817,79 гривень;

члена правління АТ «НСТУ» Дмитра Хоркіна після оподаткування (податок на доходи фізичних осіб (ПДФО) 18% та військовий збір (ВЗ) 1,5%) – 164 715,25 гривень;

члена правління АТ «НСТУ» Родіона Кочубея після оподаткування (податок на доходи фізичних осіб (ПДФО) 18% та військовий збір (ВЗ) 1,5%) – 168 642,46 гривень;

члена правління АТ «НСТУ» Андрія Таранова після оподаткування (податок на доходи фізичних осіб (ПДФО) 18% та військовий збір (ВЗ) 1,5%) – 166 787,14 гривень;

члена правління АТ «НСТУ» Дмитра Козлова після оподаткування (податок на доходи фізичних осіб (ПДФО) 18% та військовий збір (ВЗ) 1,5%) – 166 787,14 гривень», - вказано у відповіді.

До слова, «Суспільне ТБ» фінансується платниками податків з держбюджету України.

Нагадаємо, кабінетом міністрів України внесено зміни до чинного порядку обчислення середньої заробітної плати з врахуванням особливостей воєнного часу. Зміни покликані коректно обчислити середню заробітну плату на підприємствах, які внаслідок бойових дій змушені переривати діяльність.

Читайте також: Як війна вплинула на зарплати в Києві