Відключень світла 25 березня 2026 року не буде? Гарні новини від «Укренерго»

glavcom.ua
фото: згенероване ШІ/glavcom.ua

Споживачів закликали користуватися потужними електроприладами з 10:00 до 15:00

Завтра, 25 березня, в Україні застосування заходів обмеження споживання електроенергії не прогнозується. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на «Укренерго».

Водночас споживачів закликали користуватися потужними електроприладами з 10:00 до 15:00.

Нагадаємо, Кабінет міністрів виділив 12,85 млрд грн в межах планів стійкості для регіонів, аби ті підготувалися до наступної зими. Кошти підуть на захист критичної інфраструктури, а саме на 209 об’єктів в прифронтових регіонах і Київській області.

Пріоритетами для підготовки до зими 2026-2027 є захист енергообʼєктів, розвиток розподіленої генерації, забезпечення додатковими джерелами живлення об’єктів тепло- і водопостачання та децентралізація теплопостачання.

До слова, загальна потреба у відновленні та модернізації енергетичного сектору України на наступні десять років становить $90,6 млрд. Це на 34% більше, ніж було встановлено попередньою оцінкою збитків.

Раніше стало відомо, що Україна збільшила імпорт електроенергії після старту ремонтної кампанії на атомних електростанціях. Тепер імпорт з Молдови та країн ЄС становить 35 тис. МВт/год.

До слова, Міністерство економіки і Міністерство фінансів розробляють нову програму кредитування енергетичних проєктів для великого та середнього бізнесу.

Читайте також

Дотримання графіків відключень світла. Держенергонагляд виявив порушення на Вінниччині
Дотримання графіків відключень світла. Держенергонагляд виявив порушення на Вінниччині
25 лютого, 11:52
Куба вже тривалий час стикається з енергетичною кризою через зношену інфраструктуру, нестачу палива та скорочення постачання нафти
Масштабний блекаут залишив мільйони людей без світла на Кубі
5 березня, 02:20
Експерт пояснив причини складної ситуації зі світлом на Одещині
Експерт пояснив причини складної ситуації зі світлом на Одещині
12 березня, 12:55
У Києві менше світла отримають Соломʼянський, Голосіївський та Святошинський райони
ДТЕК запровадив триваліші відключення у частині Києва та області: де саме не буде світла
10 березня, 13:54
Денис Шмигаль у Верховній Раді
Ситуацію в енергосистемі вдалося стабілізувати – Шмигаль
13 березня, 12:04
Україна наростить потужності для обміну електроенергією з ЄС
Уряд анонсував розширення обміну електроенергією з ЄС
16 березня, 11:45

«На атаки ми обов'язково відповімо». Зеленський прокоментував обстріл України
«На атаки ми обов'язково відповімо». Зеленський прокоментував обстріл України
Відключень світла 25 березня 2026 року не буде? Гарні новини від «Укренерго»
Відключень світла 25 березня 2026 року не буде? Гарні новини від «Укренерго»
Проросійський блогер поширив фейк про «базу найманців» у Львові
Проросійський блогер поширив фейк про «базу найманців» у Львові
БЕБ відкрило дві справи проти Золкіна: подробиці
БЕБ відкрило дві справи проти Золкіна: подробиці
28 годин під вартою та примусові уколи: інкасатор «Ощаду» розповів нові деталі
28 годин під вартою та примусові уколи: інкасатор «Ощаду» розповів нові деталі
ЗАЕС втратила основну лінію живлення: МАГАТЕ ініціювало перемир’я
ЗАЕС втратила основну лінію живлення: МАГАТЕ ініціювало перемир’я

Новини

Лідер «Атлетіко» підписав контракт із іншим клубом
Сьогодні, 17:19
Жіноче «Класичне» чемпіонату України зірвав учасник Ліги чемпіонів
Сьогодні, 14:29
Справа «Північних потоків» набуває екзотичного забарвлення через новий позов проти українця 
Сьогодні, 09:21
В Україні місцями дощитиме: погода на 24 березня
Сьогодні, 05:59
Усик і Буткевич закликали Шевченка пожиттєво усунути скандального арбітра
Вчора, 14:58
Віцечемпіон України відправив у відставку головного тренера
Вчора, 12:53

Прес-релізи

Українські банки готові до кредитування економіки
Українські банки готові до кредитування економіки
10 березня, 17:17
