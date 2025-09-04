Головна Країна Політика
Рада проголосувала за відновлення трансляцій засідань

Наталія Порощук
Наталія Порощук
Рада проголосувала за відновлення трансляцій засідань
Після майже чотирьох років відновлено трансляцію засідань
фото: Залізний нардеп/Telegram

За постанову проголосувало 266 парламентарів

Сьогодні, 4 вересня, Верховна Рада проголосувала за відновлення трансляцій засідань парламенту. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на нардепа Олексія Гончаренка.

За відповідну ініціативу проголосувало 266 парламентарів.

Однак народний депутат Ярослав Железняк зауважив, що парламентарі відмовилися (за лише 146) відновити саме сьогодні трансляцію, тому «Рада» запрацює лише з середини вересня.

Нагадаємо, раніше спікер Верховної Ради Руслан Стефанчук зазначав, що рішення припинити трансляцію засідань парламенту було ухвалене ще у 2022 році, на початку повномасштабного вторгнення, з міркувань безпеки.

Згодом Стефанчук заявив, що прямі трансляції з засідань парламенту відновляться

Однак 21 серпня Верховна Рада не підтримала ініціативу щодо поновлення трансляцій засідань. За пропозицію ухвалити разове рішення (ad hoc), яке дозволило б відновити показ засідань 2, 3 та 4 вересня, проголосували лише 131 депутат.

