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ВООЗ назвала єдині сім країн, де якість повітря відповідає стандартам

Ірина Луцак
glavcom.ua
ВООЗ назвала єдині сім країн, де якість повітря відповідає стандартам
До п’ятірки країн із найбільш забрудненим повітрям за минулий рік увійшли: Бангладеш, Пакистан, Індія, Таджикистан та Індія
фото з відкритих джерел

Оптимальна якість повітря протягом року спостерігається в Австралії, Естонії, Фінляндії, Гренаді, Ісландії, Маврикію і Новій Зеландії

Торік лише у семи країнах світу якість повітря відповідала стандартам Всесвітньої організації охорони здоров'я за вмістом найдрібніших частинок (PM2,5), що надходять від джерел згоряння. Про це йдеться у дослідженні компанії IQAir, яка оцінила результати даних із більш ніж 30 000 станцій моніторингу якості повітря в 7 812 місцях у 134 країнах, територіях і регіонах.

«Сім країн виконали щорічні рекомендації ВООЗ щодо вмісту найдрібніших частинок (PM2,5) у повітрі: Австралія, Естонія, Фінляндія, Гренада, Ісландія, Маврикій і Нова Зеландія», – вказується у дослідженні.

Загалом 124 (92,5%) зі 134 країн і регіонів перевищили щорічне рекомендоване ВООЗ значення PM 2,5 (5 мкг/м3).

Зазначається, що до п’ятірки країн із найбільш забрудненим повітрям у 2023 році увійшли: Бангладеш, Пакистан, Індія, Таджикистан та Індія.

Водночас Африка залишається континентом, де третина населення все ще не має доступу до даних про якість повітря.

«Чисте, здорове та стійке довкілля є універсальним правом людини. У багатьох частинах світу відсутність даних про якість повітря затримує рішучі дії та посилює людські страждання. Дані про якість повітря рятують життя. Там, де повідомляється про якість повітря, вживаються заходи, і якість повітря покращується», – зазначив генеральний директор IQAir Франк Хаммес.

Як повідомлялося на початку березня, у Києві спостерігався високий рівень забрудненості повітря на лівому березі та середній – на правому. Жителям рекомендували до поліпшення ситуації зі станом повітря закрити вікна й обмежити перебування на вулиці.

Раніше також у Києві спостерігалося погіршення якості повітря. Причиною цьому могли бути пожежі у Київській області та слабкий вітер. 

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Теги: повітря екологія ВООЗ

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