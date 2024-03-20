ВООЗ назвала єдині сім країн, де якість повітря відповідає стандартам

До п’ятірки країн із найбільш забрудненим повітрям за минулий рік увійшли: Бангладеш, Пакистан, Індія, Таджикистан та Індія

Оптимальна якість повітря протягом року спостерігається в Австралії, Естонії, Фінляндії, Гренаді, Ісландії, Маврикію і Новій Зеландії

Торік лише у семи країнах світу якість повітря відповідала стандартам Всесвітньої організації охорони здоров'я за вмістом найдрібніших частинок (PM2,5), що надходять від джерел згоряння. Про це йдеться у дослідженні компанії IQAir, яка оцінила результати даних із більш ніж 30 000 станцій моніторингу якості повітря в 7 812 місцях у 134 країнах, територіях і регіонах.

Будь ласка, читайте текст після реклами

«Сім країн виконали щорічні рекомендації ВООЗ щодо вмісту найдрібніших частинок (PM2,5) у повітрі: Австралія, Естонія, Фінляндія, Гренада, Ісландія, Маврикій і Нова Зеландія», – вказується у дослідженні.

Загалом 124 (92,5%) зі 134 країн і регіонів перевищили щорічне рекомендоване ВООЗ значення PM 2,5 (5 мкг/м3).

Будь ласка, читайте текст після реклами

Зазначається, що до п’ятірки країн із найбільш забрудненим повітрям у 2023 році увійшли: Бангладеш, Пакистан, Індія, Таджикистан та Індія.

Водночас Африка залишається континентом, де третина населення все ще не має доступу до даних про якість повітря.

«Чисте, здорове та стійке довкілля є універсальним правом людини. У багатьох частинах світу відсутність даних про якість повітря затримує рішучі дії та посилює людські страждання. Дані про якість повітря рятують життя. Там, де повідомляється про якість повітря, вживаються заходи, і якість повітря покращується», – зазначив генеральний директор IQAir Франк Хаммес.

Як повідомлялося на початку березня, у Києві спостерігався високий рівень забрудненості повітря на лівому березі та середній – на правому. Жителям рекомендували до поліпшення ситуації зі станом повітря закрити вікна й обмежити перебування на вулиці.

Раніше також у Києві спостерігалося погіршення якості повітря. Причиною цьому могли бути пожежі у Київській області та слабкий вітер.