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Пішла з життя перша в Україні жінка-танкістка Тетяна Кучерява

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
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Пішла з життя перша в Україні жінка-танкістка Тетяна Кучерява
Тетяна Кучерява проходила військову службу із 2011 року
фото: з Facebook-сторінки Тетяни Кучерявої

Чин похорону відбудеться сьогодні, 27 серпня, у Гарнізонному храмі святих апостолів Петра і Павла у Львові

Після важкої хвороби на 40-му році життя померла Тетяна Кучерява – перша в Україні жінка-танкістка та викладачка Національної академії сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного. Про це повідомила пресслужба Львівської міської ради, інформує «Главком».

Як зазначив чоловік Кучерявої, військовослужбовиця протягом дев’яти місяців боролася з онкологічним захворюванням четвертої стадії.

«Після дев'яти місяців надважкої боротьби з хворобою нас покинула моя дружина Тетяна Кучерява. Багато слів зараз зайві. Ти найкраща матір та дружина в світі! Спочивай з Богом», – написав він у соцмережах.

Про свій діагноз та початок тривалого лікування військовослужбовиця публічно повідомила на початку 2026 року.

Чин похорону відбудеться сьогодні, 27 серпня, об 11:00 у Гарнізонному храмі святих апостолів Петра і Павла у Львові.

Тетяна Кучерява народилася 24 лютого 1987 року в селищі Шевченкове на Харківщині. Здобула вищу освіту в НТУ «Харківський політехнічний інститут» та закінчила військову кафедру при Військовому інституті танкових військ. Із 2011 року проходила військову службу, мала науковий ступінь кандидатки психологічних наук.

Із початком російсько-української війни долучилася до лав Збройних сил України, опанувала керування танком і в 2015 році стала першою жінкою-танкісткою в країні.

Із початком російсько-української війни Тетяна Кучерява долучилася до лав ЗСУ, опанувала керування танком і в 2015 році стала першою жінкою-танкісткою в країні
Із початком російсько-української війни Тетяна Кучерява долучилася до лав ЗСУ, опанувала керування танком і в 2015 році стала першою жінкою-танкісткою в країні
фото: Львівська міська рада

У 2016 році обіймала посаду заступниці командира гуманітарного проєкту «Евакуація 200» Управління цивільно-військового співробітництва ЗСУ, де займалася пошуком, ексгумацією, транспортуванням та передачею тіл полеглих захисників їхнім рідним.

Згодом викладала та передавала практичний досвід курсантам Національної академії сухопутних військ. Була відзначена нагородами Міністерства оборони України та Генерального штабу ЗСУ.

У захисниці залишилися чоловік, син, мати та сестра.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський посмертно присвоїв звання Героя України волонтеру та керівнику пошукового загону Олексію Юкову, який займався евакуацією тіл полеглих захисників. Відповідний указ глава держави підписав 21 серпня.

Теги: евакуація дружина чоловік жінка війна

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