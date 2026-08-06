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Очільниця апарату нового прем’єра отримала на прощання мільйон від «Нафтогазу»

Віталій Тараненко
glavcom.ua
Віталій Тараненко
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Очільниця апарату нового прем’єра отримала на прощання мільйон від «Нафтогазу»
Грошові виплати здійснено 27 липня
фото: Катерина Рудник/Facebook

27 липня Катерина Рудник перейшла на роботу в Кабмін

Керівниця Апарату прем’єр-міністра України Катерина Рудник задекларувала солідні виплати з попереднього місця роботи. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на реєстр декларацій.

Як випливає з повідомлення про суттєві зміни у майновому стані Рудник, 27 липня вона одержала 1,24 млн грн. Це заробітна плата, яку нарахував декларантці НАК «Нафтогаз України». Виплати здійснено 27 липня – у день признання Рудник на керівну посаду в апараті глави уряду.

Очільниця апарату нового прем’єра отримала на прощання мільйон від «Нафтогазу» фото 1
дані: реєстр декларацій

Додамо, що Катерина Рудник керувала службою голови правління НАК «Нафтогаз України», де донедавна працював новопризначений глава уряду Сергій Корецький. Також вона обіймала посаду помічниці директора «Укртатнафта» у часи керівництва Корецьким.

Згідно з електронною декларацією за 2025 рік, сукупний дохід очільниці апарату глави уряду склав 3,81 млн грн. З них найбільше це зарплата у «Нафтогазі» на суму 2,5 млн грн.

Нагадаємо, що 16 липня парламент проголосував за нового прем’єр-міністра Сергія Корецького і новий склад Кабінету міністрів.

Як повідомляв «Главком», директор ТОВ «Корпоративний фонд «Укртранснафта» Дмитро Карлаш мітить у радники прем’єр-міністра Сергія Корецького. 31 липня пан Карлаш подав електронну декларацію за 2025 рік як кандидат на посаду радника глави уряду. Всього за минулий рік посадовець одержав 1,39 млн грн доходів. У готівці він зберігав $15 тис і 6 тис. євро.

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Теги: декларація Кабмін Нафтогаз України гроші війна

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