Як Росія збагачує Середню Азію в обхід санкцій

На минулому тижні відразу дві країни Середньої Азії показали значний економічний підйом. Стало відомо, що грошові перекази до Таджикистану зросли на 5,2% у першому кварталі 2026 року, а третина ВВП Таджикистану складалась з переказів їх громадян з РФ.

При цьому, зовнішньоторговельний оборот Таджикистану у першому півріччі зріс на 44%, знову ж таки завдяки торгівлі з РФ. ВВП Таджикистану у першому півріччі збільшився на 8,2%, не складно здогадатись через що.

Нова авіакомпанія Таджикистану Shohin Airlines замовила цілих чотири Airbus neo і не складно здогадатись, які рейси вони будуть обслуговувати. Доходи держбюджету Таджикистану у першому півріччі перевищили план на 14%.

Ну і на завершення, вишенька на торті ухилянтів від санкцій: у російських туристів зростає попит на поїздки до Таджикистану, найчастіше вони комбінують подорож з Узбекистаном, «щоб познайомитися з культурою та природою обох країн».

Табун Штірліців, які масово відвідували Таджикистан та Узбекистан для відкриття компаній та рахунків з метою обходу санкцій, ще ніколи не був таким близьким до провалу.

Якщо коротко, то виявлена тенденція до сильного зростання активності РФ у Таджикистані та Узбекистані через попит з боку РФ на обхід міжнародних санкцій. Вірменія вже перестала бути надійним помічником в обході санкцій, а Киргизія має замалу економіку для цього.

Тож кривавий диктатор залучив до обходу санкцій Таджикистан та Узбекистан, що моментально відобразилось на їх макроекономічних показниках.

Думаю, що найближчим часом ці дві країни очікує навала міжнародних санкцій з особливо важкими наслідками для їх банків та страховиків.