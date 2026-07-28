Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Оголошено нові підозри у справі про знущання з військових полку «Скеля»

Єгор Голівець
glavcom.ua
Єгор Голівець
google social img telegram social img facebook social img
Оголошено нові підозри у справі про знущання з військових полку «Скеля»
ДБР повідомило про нові підозри у справі полку «Скеля»
фото: ДБР

Двоє військовослужбовців жорстоко побили побратимів, один із потерпілих знепритомнів, а обох після знущань госпіталізували

Працівники Державного бюро розслідувань повідомили про підозру двом військовослужбовцям медичної роти 425-го окремого штурмового полку «Скеля», яких підозрюють у жорстокому побитті та незаконному утриманні двох побратимів на Кіровоградщині. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на ДБР.

За даними слідства, у травні 2026 року двох військовослужбовців після виписки з лікарні через порушення встановленого режиму направили до медичної частини підрозділу. Там двоє військових вирішили самостійно «покарати» їх за порушення дисципліни.

Слідчі встановили, що підозрювані завдали потерпілим численних ударів, після чого зачинили їх у господарській будівлі, де продовжили знущання.

Оголошено нові підозри у справі про знущання з військових полку «Скеля» фото 1
фото: ДБР

Один із військовослужбовців знепритомнів. Його госпіталізували із черепно-мозковою травмою, переломом носової кістки та іншими тілесними ушкодженнями.

Іншого потерпілого незаконно утримували ще майже добу. Згодом його також доставили до лікарні з черепно-мозковою травмою, численними забоями та гематомами.

Обох підозрюваних затримано. Їм інкримінують катування, а також порушення статутних правил взаємовідносин між військовослужбовцями, що супроводжувалося побиттям і знущанням над кількома особами (ч. 2 ст. 127, ч. 3 ст. 406 КК України).

Санкції інкримінованих статей передбачають до 10 років позбавлення волі. Наразі вирішується питання про обрання їм запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

У ДБР повідомили, що досудове розслідування триває. Також правоохоронці перевіряють окремі повідомлення про можливі факти неналежного поводження з військовослужбовцями у місцях розподілу та навчання полку.

Нагадаємо, раніше Печерський районний суд Києва взяв під варту без права внесення застави військовослужбовця полку «Скеля», якого підозрюють у побитті військового капелана та підполковника на Харківщині. Скандал навколо підрозділу набув широкого розголосу після розслідування видання «Бабель», яке повідомило про численні випадки смертей новобранців і можливі факти систематичного насильства. Після цього командира полку Юрія Гаркавого відсторонили від виконання обов'язків на час службової перевірки, а ДБР заявило, що перевіряє дії керівництва підрозділу та всі обставини можливих порушень.

Читайте також:

Теги: війна полон військові ДБР

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

ЗСУ контратакують та відкидують ворога на фронті
Наступ росіян на Оріхів захлинувся: огляд фронту
5 липня, 11:37
Внаслідок ударів постраждали Харківщина, Чернігівщина, Запоріжжя, Київ, а також Дніпропетровська, Донецька, Житомирська та Одеська області
Зеленський закликав партнерів прискорити 21-й пакет санкцій після нічної атаки РФ
14 липня, 11:10
«Сбербанк» спрогнозував майбутнє економіки РФ
«Довго не протягнемо». Глава «Сбербанку» зробив невтішний прогноз для економіки РФ
30 червня, 16:16
Путін почав втрачати головну перевагу у війні
Путін вразливий, як ніколи раніше. Британські аналітики пояснили, що відбувається у Кремлі
30 червня, 19:45
У Києві повітряна тривога тривала 32 хвилини
У Києві повітряна тривога тривала 32 хвилини
2 липня, 11:22
У Києві друга за день повітряна тривога тривала 21 хвилину
У Києві друга за день повітряна тривога тривала 21 хвилину
2 липня, 12:12
Попри заяви Трампа США продовжують переговори з Іраном
Брехня Трампа вилізла назовні. Переговори з Іраном так і не припинилися – ABC News
10 липня, 09:38
Після вибуху в небі над Одесою здійнявся дим
РФ атакувала Одесу: є влучання по транспортній інфраструктурі
13 липня, 08:11
Трамп пообіцяв запитати Путіна про передачу Ірану даних щодо баз США
Трамп відповів на слова Зеленського про російську допомогу Ірану
Вчора, 21:30

Події в Україні

На Запоріжжі росіяни атакували рятувальників під час ліквідації пожежі
На Запоріжжі росіяни атакували рятувальників під час ліквідації пожежі
Уряд підготував правила відновлення експорту українського газу
Уряд підготував правила відновлення експорту українського газу
Оголошено нові підозри у справі про знущання з військових полку «Скеля»
Оголошено нові підозри у справі про знущання з військових полку «Скеля»
В Ужгороді випав град розміром із волоський горіх
В Ужгороді випав град розміром із волоський горіх
Вибух автомобіля в Одесі. Поліція повідомила перші подробиці
Вибух автомобіля в Одесі. Поліція повідомила перші подробиці
На Буковині чоловік відкрив вогонь по поліцейських і втік
На Буковині чоловік відкрив вогонь по поліцейських і втік

Найпопулярніше

За тиждень За три дні За день
358K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 28 липня: ситуація на фронті
144K
Карта повітряних тривог України онлайн 28 липня 2026
143K
Сирський після звільнення зробив заяву про українську армію
133K
Кім звернувся до українців після протестів через його призначення
119K
ТЦК працюватимуть за новими правилами: що змінить Міноборони
108K
Двоє дітей та дружина-бандуристка: що відомо про родину Михайла Драпатого

Новини

Кабмін погодив звільнення Альони Шкрум із Мінрозвитку
Сьогодні, 13:18
Monobank дозволив блокувати людей, які надсилають небажані перекази
Сьогодні, 12:35
Успенський піст 2026: коли починається, що можна їсти та які головні заборони
Сьогодні, 11:55
Польща відповіла на заяви Путіна про «поділ України»
Сьогодні, 11:34
Зеленський прибув з візитом до Великої Британії
Вчора, 15:02
Від Харкова до Полтави знищено всі АЗС: депутат облради звернувся до водіїв
Вчора, 11:51

Прес-релізи

Топи ринку визначили головні орієнтири для маркетингу
Топи ринку визначили головні орієнтири для маркетингу
5 червня, 22:40
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua