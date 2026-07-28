Оголошено нові підозри у справі про знущання з військових полку «Скеля»

Двоє військовослужбовців жорстоко побили побратимів, один із потерпілих знепритомнів, а обох після знущань госпіталізували

Працівники Державного бюро розслідувань повідомили про підозру двом військовослужбовцям медичної роти 425-го окремого штурмового полку «Скеля», яких підозрюють у жорстокому побитті та незаконному утриманні двох побратимів на Кіровоградщині. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на ДБР.

За даними слідства, у травні 2026 року двох військовослужбовців після виписки з лікарні через порушення встановленого режиму направили до медичної частини підрозділу. Там двоє військових вирішили самостійно «покарати» їх за порушення дисципліни.

Слідчі встановили, що підозрювані завдали потерпілим численних ударів, після чого зачинили їх у господарській будівлі, де продовжили знущання.

фото: ДБР

Один із військовослужбовців знепритомнів. Його госпіталізували із черепно-мозковою травмою, переломом носової кістки та іншими тілесними ушкодженнями.

Іншого потерпілого незаконно утримували ще майже добу. Згодом його також доставили до лікарні з черепно-мозковою травмою, численними забоями та гематомами.

Обох підозрюваних затримано. Їм інкримінують катування, а також порушення статутних правил взаємовідносин між військовослужбовцями, що супроводжувалося побиттям і знущанням над кількома особами (ч. 2 ст. 127, ч. 3 ст. 406 КК України).

Санкції інкримінованих статей передбачають до 10 років позбавлення волі. Наразі вирішується питання про обрання їм запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

У ДБР повідомили, що досудове розслідування триває. Також правоохоронці перевіряють окремі повідомлення про можливі факти неналежного поводження з військовослужбовцями у місцях розподілу та навчання полку.

Нагадаємо, раніше Печерський районний суд Києва взяв під варту без права внесення застави військовослужбовця полку «Скеля», якого підозрюють у побитті військового капелана та підполковника на Харківщині. Скандал навколо підрозділу набув широкого розголосу після розслідування видання «Бабель», яке повідомило про численні випадки смертей новобранців і можливі факти систематичного насильства. Після цього командира полку Юрія Гаркавого відсторонили від виконання обов'язків на час службової перевірки, а ДБР заявило, що перевіряє дії керівництва підрозділу та всі обставини можливих порушень.