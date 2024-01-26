Головна Країна Політика
search button user button menu button

У Харкові перейменовано 65 вулиць і провулків, пов'язаних із Росією

Ростислав Вонс
glavcom.ua
У Харкові перейменовано 65 вулиць і провулків, пов'язаних із Росією
Наслідки обстрілу вже колишньої вулиці Пушкінської
фото: «Накипіло»

Вулиця Пушкінська відтепер називається вулицею Григорія Сковороди

У Харкові сьогодні, 26 січня, перейменували 65 вулиць і провулків, назви яких пов'язані з Росією. Серед них вулиця Пушкінська, яку днями обстріляли окупанти. Про це повідомляє Харківська міська рада.

«Рішенням позачергової сесії Харківської міської ради, яка відбулася сьогодні, 26 січня, у місті перейменували 65 топонімів, назви яких були пов'язані з Росією та її союзниками», – йдеться в повідомленні.

Зокрема, вулиця Пушкінська відтепер називається вулицею Григорія Сковороди. Як зазначив міський голова Ігор Терехов, перейменування цього топоніма є знаковим для міста.

«На колишній вулиці Пушкінській були прильоти, маємо там колосальні руйнування, постраждали люди. Тепер вона носитиме ім'я Григорія Сковороди. Я вдячний, що депутатський корпус підтримав мою пропозицію», – зазначив Ігор Терехов.

Які вулиці ще перейменували

  • вул. Короленка перейменували на вул. Миколаївську;
  • вул. Омську – на вул. Бахмутську;
  • вул. Хабарова – на вул. Хладопромівську;
  • вул. Псковську – на вул. Трускавецьку;
  • площу Першого Травня – на площу Іподрому;
  • вул. Волзька називатиметься вул. Пирятинською;
  • вул. Дагестанська – вул. Синевирською;
  • пров. Пермський – пров. Луцьким;
  • вул. Пожарського – вул. Комунальників;
  • вул. Смоленська – вул. Мукачівської;
  • пров. Ніколаєва – пров. Олешківським;
  • вул. Ромена Роллана – вул. Леся Курбаса;
  • пров. Адигейський – Олега Гуцола;
  • вул. Бородинівська – Юрія Пояркова;
  • пров. Балашовський – Івана Лещенкова;
  • вул. Кокчетавська – Сотника Костюченка;
  • вул. Уральська – Івана Щоголєва;
  • пров. Чкалова – Сергія Пархоменка.

Нагадаємо, міський голова Ігор Терехов підтримав перейменування вулиці Пушкінської у центрі Харкова, по якій росіяни завдали ударів 23 січня.

До слова, вранці у вівторок, 23 січня, російські окупанти завдали кілька ударів по Київському і Салтівському районам міста Харкова, внаслідок чого загинули чотири людини. Зруйновані багатоквартирні житлові будинки, навчальний заклад, інша виключно цивільна інфраструктура.

Ранковими ударами російських агресорів по Харкову також пошкоджено обладнання оператора системи розподілу електроенергії  «Харківобленерго», унаслідок чого без світла залишилися майже 11 тис. споживачів. Також поліція показала відео перших хвилин після сьогоднішнього ранкового ракетного удару по Харкову.

Читайте також: Харківщина та Дніпропетровщина долають наслідки ракетної атаки: ситуація в регіонах
Теги: Харків Ігор Терехов міськрада вулиця дерусифікація

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

На Лимано-Куп'янському напрямку важливою ціллю окупантів є Оскільське водосховище
Наступ росіян на Харківщині: військовий назвав важливу ціль окупантів
21 сiчня, 18:44
Вулицю Канальну перейменували на честь загиблого воїна
Одну з вулиць Києва перейменували на честь Гліба Бабіча: рішення Київради
18 сiчня, 15:54
Рятувальники розбирають завали будинків у Харкові
Прильоти ракет у Харкові: мер повідомив нові подробиці (фото)
17 сiчня, 08:05
Скільки коштів втратив Київ через повітряні тривоги?
Скільки коштів втратив Київ через повітряні тривоги?
11 сiчня, 20:32
Російські окупанти вдарили по Київському району Харкова, попередньо ракетами С-300
Удар по Харкову: рятувальники повідомили нові деталі
11 сiчня, 08:39
У Харкові пролунали вибухи під час тривоги
У Харкові пролунали вибухи під час тривоги
6 сiчня, 10:21
Наслідки російської атаки по Харкову 2 січня
Окупанти били по Харкову не російськими ракетами – голова ОВА
5 сiчня, 16:13
Росіяни завдали близько чотирьох ударів
На Харківщині пролунали вибухи: окупанти гатять по області ракетами С-300
31 грудня, 2023, 16:44
Наслідки ракетної атаки на Харків
Внаслідок удару по готелю у Харкові постраждали німецькі журналісти
31 грудня, 2023, 16:27

Політика

Росія формує загони ФСБ-шників на кордоні з Україною – ГУР
Росія формує загони ФСБ-шників на кордоні з Україною – ГУР
У Харкові перейменовано 65 вулиць і провулків, пов'язаних із Росією
У Харкові перейменовано 65 вулиць і провулків, пов'язаних із Росією
Скільки отримують голови громад в Україні? Депутат відреагував на скандальні цифри
Скільки отримують голови громад в Україні? Депутат відреагував на скандальні цифри
Україна запросила главу Китаю на «мирний саміт» до Швейцарії
Україна запросила главу Китаю на «мирний саміт» до Швейцарії
Харків запровадить нову систему оповіщення про повітряну тривогу
Харків запровадить нову систему оповіщення про повітряну тривогу
Україна підготує план захисту міст і критичних об'єктів від російських обстрілів
Україна підготує план захисту міст і критичних об'єктів від російських обстрілів

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
329K
Падіння Іл-76. Росія висунула Україні ультиматум
132K
Заява ООН щодо катастрофи Іл-76, угода про безпеку кордону США: головне за ніч
57K
Або переговори, або... Путін ставить ультиматум
17K
Церковний календар на лютий: всі свята за новим стилем
15K
Чехія повертатиме біженців до України? Очільник МВС розповів про вигоду
11K
У мережі з’явилися знімки російського аеродрому «Енгельс-2»

Новини

Що окрім воєнних ризиків відлякує іноземних інвесторів від України. Експерти назвали проблему
Сьогодні, 14:25
Ринок праці і мобілізація. Список чоловічих спеціальностей, яких найбільше бракує бізнесу
Сьогодні, 13:33
На Мар’їнському напрямку різко зросла кількість ворожих атак – Генштаб
Сьогодні, 07:10
Заява ООН щодо катастрофи Іл-76, угода про безпеку кордону США: головне за ніч
Сьогодні, 07:01
Опади, місцями ожеледиця та сильний вітер: прогноз погоди на 26 січня
Сьогодні, 05:45
День працівника Держаудитслужби. Які свята відзначаємо 26 січня
Сьогодні, 00:10

Прес-релізи

У столиці відбудеться терапевтична зустріч однодумців для Захисників та Захисниць
У столиці відбудеться терапевтична зустріч однодумців для Захисників та Захисниць
16 сiчня, 12:41
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua