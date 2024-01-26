У Харкові перейменовано 65 вулиць і провулків, пов'язаних із Росією

Вулиця Пушкінська відтепер називається вулицею Григорія Сковороди

У Харкові сьогодні, 26 січня, перейменували 65 вулиць і провулків, назви яких пов'язані з Росією. Серед них вулиця Пушкінська, яку днями обстріляли окупанти. Про це повідомляє Харківська міська рада.

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«Рішенням позачергової сесії Харківської міської ради, яка відбулася сьогодні, 26 січня, у місті перейменували 65 топонімів, назви яких були пов'язані з Росією та її союзниками», – йдеться в повідомленні.

Зокрема, вулиця Пушкінська відтепер називається вулицею Григорія Сковороди. Як зазначив міський голова Ігор Терехов, перейменування цього топоніма є знаковим для міста.

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«На колишній вулиці Пушкінській були прильоти, маємо там колосальні руйнування, постраждали люди. Тепер вона носитиме ім'я Григорія Сковороди. Я вдячний, що депутатський корпус підтримав мою пропозицію», – зазначив Ігор Терехов.

Які вулиці ще перейменували

вул. Короленка перейменували на вул. Миколаївську;

вул. Омську – на вул. Бахмутську;

вул. Хабарова – на вул. Хладопромівську;

вул. Псковську – на вул. Трускавецьку;

площу Першого Травня – на площу Іподрому;

вул. Волзька називатиметься вул. Пирятинською;

вул. Дагестанська – вул. Синевирською;

пров. Пермський – пров. Луцьким;

вул. Пожарського – вул. Комунальників;

вул. Смоленська – вул. Мукачівської;

пров. Ніколаєва – пров. Олешківським;

вул. Ромена Роллана – вул. Леся Курбаса;

пров. Адигейський – Олега Гуцола;

вул. Бородинівська – Юрія Пояркова;

пров. Балашовський – Івана Лещенкова;

вул. Кокчетавська – Сотника Костюченка;

вул. Уральська – Івана Щоголєва;

пров. Чкалова – Сергія Пархоменка.

Нагадаємо, міський голова Ігор Терехов підтримав перейменування вулиці Пушкінської у центрі Харкова, по якій росіяни завдали ударів 23 січня.

До слова, вранці у вівторок, 23 січня, російські окупанти завдали кілька ударів по Київському і Салтівському районам міста Харкова, внаслідок чого загинули чотири людини. Зруйновані багатоквартирні житлові будинки, навчальний заклад, інша виключно цивільна інфраструктура.

Ранковими ударами російських агресорів по Харкову також пошкоджено обладнання оператора системи розподілу електроенергії «Харківобленерго», унаслідок чого без світла залишилися майже 11 тис. споживачів. Також поліція показала відео перших хвилин після сьогоднішнього ранкового ракетного удару по Харкову.