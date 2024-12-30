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США нададуть Україні допомогу на майже $2,5 млрд

Катерина Іванова
glavcom.ua
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США нададуть Україні допомогу на майже $2,5 млрд
Пентагон в процесі постачання сотень тисяч артилерійських снарядів, тисяч ракет і сотень броньованих машин, що посилить позиції України на шляху до зими
фото з відкритих джерел

Україна отримає артилерійські снаряди, тисячі ракет і сотні броньованих машин

Президент Джо Байден офіційно оголосив, що США нададуть Україні майже $2,5 млрд допомоги у сфері безпеки. Про це йдеться у повідомленні Білого дому.

Сьогоднішнє оголошення, яке включає додатковий пакет підтримки на $1,25 млрд та пакет Ініціативи сприяння безпеці в Україні (USAI) на $1,22 млрд.

Так, Пентагон «перебуває в процесі доставки сотень тисяч артилерійських снарядів, тисяч ракет і сотень бронетехніки, які зміцнять Україну на шляху до зими». 

Нагадаємо, нещодавно Велика Британія заявила про новий пакет військової допомоги Україні на суму 225 млн фунтів стерлінгів ($286 млн). 

Також наступний пакет оборонної допомоги від США для України, який має незабаром оголосити Вашингтон, буде на суму $1,25 млрд та включатиме в себе боєприпаси та ракети для систем ППО. Про це повідомляє Associated Press.

Америка готується оголосити про надання Україні пакета військової допомоги на загальну суму $1,25 млрд.  Це відбудеться в рамках зусиль адміністрації президента Джо Байдена надати Києву якомога більше допомоги до завершення терміну його повноважень 20 січня.

До слова, що Україні від США 24 грудня надійшов $1 млрд, що забезпечений доходами від заморожених російських активів. 

Також міністерство оборони США надало компанії Williams International контракт на суму $253,7 млн. Кошти підуть на збільшення обсягів виробництва ракет, зокрема, в межах програм військової допомоги Україні.

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Теги: незалежність боєприпаси Вашингтон США військова допомога

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