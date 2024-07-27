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Зеленський і перша леді відвідали «Охматдит»: зворушливі фото й відео

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
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Зеленський і перша леді відвідали «Охматдит»: зворушливі фото й відео
Фонд Олени Зеленської взяв на себе відновлення «Школи супергероїв» – навчальних класів при медичному закладі «Охматдит»
скріншот відео з телеграм-каналу Володимира Зеленського

Президент і перша леді віддали честь загиблій лікарці Світлані Лук'янчик та її пораненим колегам

У День медичного працівника президент Володимир Зеленський разом із першою леді Оленою Зеленською відвідали Національну дитячу спеціалізовану лікарню «Охматдит» у Києві і поспілкувалися з дітьми, які проходять там лікування. Про це глава держави розповів у своєму телеграм-каналі.

Заклад, попри все, відновлює нормальну роботу та свою силу після російського удару. Я дякую всім, хто допомагає лікарні, хто був на місці після влучання російської ракети та розбирав завали, підтримував діток. Дякую всім у світі, хто шукав рішення, щоб підтримати українців. 

Ми обов’язково все відновимо та доведемо, що життя сильніше за його ворога! – наголосив президент.

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Володимир і Олена Зеленські відвідали «Охматдит»
фото: Олена Зеленська/Telegram

Олена Зеленська розповіла, що вони з чоловіком в «Охматдиті» віддали честь загиблій лікарці Світлані Лук'янчик та її пораненим колегам.

Крім того, за її словами, її Фонд узяв на себе відновлення «Школи супергероїв» – навчальних класів при медичному закладі для тих маленьких пацієнтів, які довго лікуються і намагаються не відставати від шкільної програми. «Таких осередків уже 17 у лікарнях країни, але той, що був в «Охматдиті», також знищила російська ракета. Але нова «Школа» буде. І теж буде ще кращою», – написала перша леді у своєму телеграм-каналі.

Нагадаємо, що Зеленський привітав медичних працівників із професійним святом. Також глава держави повідомив, що підписав указ, згідно із яким офіцерське звання зможуть отримати всі лікарі, а не лише ті, що навчалися на військовій кафедрі у вишах.

Крім того, з нагоди Дня медичного працівника Зеленський відвідав Інститут травматології та ортопедії НАМН України і повідомив, що закладу надано статусу національного. 

Як відомо, 8 липня Росія масовано обстріляла Україну. Армія РФ атакувала Київ ракетами. Унаслідок удару по місту зафіксовано падіння ракетних уламків. Пошкоджено дитячу лікарню «Охматдит».

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Теги: Володимир Зеленський Олена Зеленська Охматдит лікарня

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