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30% озброєння, що у 2024 році було на полі бою, вироблено в Україні – Зеленський

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
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30% озброєння, що у 2024 році було на полі бою, вироблено в Україні – Зеленський
Українська ракета «Паляниця»
фото з відкритих джерел

Зеленський розповів, які дрони та ракети розробили українські інженери

У 2024 Україна вперше виробила понад мільйон БпЛА за рік. Про це повідомив президент Володимир Зеленський у новорічному зверненні.

Глава держави наголосив на важливості розвитку української оборонної промисловості та науки, які зробили країну сильнішою у 2024 році. За його словами, 30% усього, що в цьому році було застосовано на полі бою проти росіян, було зроблено в Україні.

«30 % усього, що в цьому році було в наших хлопців на полі бою, – усе це було зроблено в Україні. І на одному такому заводі я запитав у молодого інженера: «Як же вам стільки вдалося, як же ці люди стільки змогли?». І хлопець пожартував: «Так то ж не просто люди, вони – ракети». І знаєте, в цей момент мені стало соромно як громадянину, що з 90-х років держава не помічала таких наших людей. І я пишаюся, коли весь рік, зустрічаючись із ними, чую: вони щасливі, що потрібні Україні», – розповів він.

Зеленський додав, що Україна мушує ворога вчити українську.

«Паляниця», «Пекло», «Рута». Змушує тремтіти від слів «Нептун» і «Сапсан». Усе це – наші ракети. Українські. «Гор», «Вампір», «Колібрі», «КАМІК», «Лютий», Heavy Shot, Fire Point. Усе це – наші дрони. Українські. І все це – наші аргументи, аргументи для справедливого миру», – підсумував він.

Нагадаємо, триває 1043-й день повномасштабної війни.

Упродовж минулої доби противник завдав по території України п’ять ракетних ударів (25 ракет), вісім авіаційних ударів зокрема, 14 КАБів), використав для ураження 376 дронів-камікадзе. Здійснив понад 2500 обстрілів позицій наших військ і населених пунктів.

Загалом від початку минулої доби відбулося 188 бойових зіткнень. Українські захисники продовжують рішуче давати відсіч спробам противника просунутися в глибину нашої території, завдаючи йому вогневого ураження.

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Теги: Володимир Зеленський новорічні свята

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