Тимошенко стала героїнею веселих новорічних стікерів (фото)

Привітання із зображення Тимошенко можна надсилати через Telegram або Viber

Лідерка «Батьківщини» Юлія Тимошенко вирішила не відставати від сучасного світу і привітати своїх прихильників із новорічними святами не лише особисто, а й за допомогою IT-технологій.

Команда парламентарки створила веселі привітання та стікерпаки із зображенням Тимошенко, які можна надсилати через соцмережі.

«Що не кажіть, а святкувати українці люблять і вміють. Та сучасний світ вносить корективи і у, здавалося б, непорушні традиції – абсолютна більшість із нас тепер розсилає привітання за допомогою смартфонів та комп’ютерів. Наша команда подбала, аби ваші святкові повідомлення були веселими та яскравими. Переходьте за посиланнями, завантажуйте стікерпаки для Telegram або Viber та вітайте близьких!», – розрекламувала лідерка «Батьківщини» у Facebook стікери із власним зображенням.

На картинках Юлія Володимирівна зображена на фоні ялинки, з подарунками, та святковими привітаннями.

Користувачі мережі захоплено сприйняли святкове ноу-хау від Тимошенко.

Нагадаємо, раніше Тимошенко потішила мережу фотографією, на якій позує поміж роботів.

Нещодавно Тимошенко у розкішному костюмі зіграла на барабанах. Також Тимошенко у білосніжному образі викликала фурор у Раді.

Нещодавно соцмережі бурхливо відреагували на новий образ Тимошенко, яка обрала стильний чорний костюм від Dolce and Gabbana.

Нагадаємо, Тимошенко вирішила на камеру погодувала голубів біля церкви.

Раніше Тимошенко в межах робочого візиту на Рівненщину відвідала кілька об’єктів, зокрема побувала на підприємстві, де виробляють макаронні вироби. Також невакцинована Тимошенко потиснула руки десяткам людей біля ковідної лікарні.



