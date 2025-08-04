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Побиття курсанта на навчальному полігоні: судитимуть двох військових

Олексій Руденко
glavcom.ua
Олексій Руденко
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Побиття курсанта на навчальному полігоні: судитимуть двох військових
Курсанта побили прикладом автомата
фото з відкритих джерел

У ДБР завершили слідство стосовно інструктора навчального взводу, який жорстоко побив курсанта та командира взводу, що не припинив правопорушення

У вересні 2024 року під час занять з вогневої підготовки на навчальному полігоні у Кіровоградській області між інструктором та одним з новобранців виник конфлікт, у ході якого військовослужбовець побив курсанта прикладом автомата. Про це пише «Главком» з посиланням на Державне бюро розслідувань (ДБР).

У відомстві наголошують, що курсанта з тілесними ушкодженнями було госпіталізовано до лікарні.

Побиття курсанта на навчальному полігоні: судитимуть двох військових фото 1
Побиття курсанта на навчальному полігоні: судитимуть двох військових фото 2

Наразі інструктор навчального взводу перебуває під вартою та обвинувачується у перевищенні військовою службовою особою влади чи службових повноважень (ч. 5 ст. 426-1 КК України). Санкція статті передбачає покарання до 12 років позбавлення волі.

Командир навчального взводу, який тоді був на місці події, відсторонений від посади. Військовий не вжив жодних заходів для припинення побиття людини й обвинувачується в умисному неприпиненні кримінального правопорушення, що вчиняється підлеглим (ч. 4 ст. 426 КК України). Йому загрожує до 10 років ув’язнення.

Обвинувальний акт, як зазначається, скерований до суду.

Нагадаємо, слідчі повідомили про підозру зловмисникам, які побили військового на столичному Гідропарку. Подія сталася 18 квітня у Дніпровському районі Києва.

«Главком» повідомляв, що у Івано-Франківську невідомі напали на військового. Ним виявився азовець Андрій Кориневич, який захищав «Азовсталь» і пройшов полон.

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Теги: бійка мобілізація ДБР

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