Погода на тиждень: синоптики розповіли, чи чекати тепла

У п'ятницю, 15 квітня, у більшості областей без опадів лише в західній частині України вдень місцями невеликий дощ

У більшості областей України у четвер, 14 квітня, очікується погода без опадів. Лише на південному сході країни атмосферний фронт спричинить дощ, уночі з мокрим снігом. Про це повідомляє Укргідрометцентр.

Вітер буде переважно північний, 7-12 м/с; у західних областях змінних напрямків, 3-8 м/с.

Ніч очікується холодною, вдень потеплішає: температура вночі буде 2-7° тепла, у західних, північних та Вінницькій областях на поверхні ґрунту, місцями і в повітрі заморозки 0-3°; вдень 10-15° тепла, на сході та південному сході країни 5-10°.

У Києві без опадів; вітер північний, 7-12 м/с; температура вночі 4-6° тепла, вдень 12-14°.

За даними Центральної геофізичної обсерваторії ім. Бориса Срезневського, у Києві 14 квітня найвища температура вдень була +25,4°С у 1972 році, найнижча вночі – -3,9°С у 1928 році.

У п'ятницю, 15 квітня, у більшості областей без опадів лише в західній частині України вдень місцями невеликий дощ. Вітер південно-східний, 5-10 м/с. Уночі та вранці місцями туман.

Температура вночі 1-6° тепла, у всій Україні на поверхні ґрунту, крім півдня, місцями та в повітрі заморозки 0-3°, лише на сході країни 4-9° тепла; вдень 14-19°, на Одещині та Прикарпатті до 23°.

У Києві без опадів; вночі та вранці місцями туман. Вітер південно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі 4-6° тепла, вдень 16-18°.

Нагадаємо, як раніше повідомлялося в Україні очікується погіршення погодних умов. Про це попередила синоптикиня Наталія Діденко. Загалом, у Миколаївський, Черкаській та Сумській областях наразі гримлять грози. Тим часом на півночі Одеси наразі спостерігається мокрий сніг.