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    ЄС додав сарану до списку продуктів харчування

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    Європейський Союз дозволив вживання комах у їжу - ЄС додав сарану до списку продуктів харчування
    Європейський Союз дозволив вживання комах у їжу
    Фото з відкритих джерел

    Європейський Союз заявив, що сарана, яка містить багато жирів, білків, вітамінів і мінералів, буде вважатися безпечною закускою або інгредієнтом

    Сарану додали до списку дозволених продуктів харчування європейців в рамках розвитку стійкого сільського господарства та дієтичного харчування. Про це інформує Reuters.

    У Брюсселі визнали, що комаха безпечна для людей після того, як було дозволено використовувати висушені личинки жовтого борошнистого хробака tenebrio molitor.

    Європейське агентство з безпечності харчових продуктів повідомило, що дорослі комахи виду locusta migratoria мають високий вміст безпечного білка, проте з обережністю слід вживати людям, які мають алергію на ракоподібних і молюсків.

    Мігруючу сарану подаватимуть як закуску або інгредієнт у висушеному або замороженому вигляді з видаленими крилами та ніжками, або у вигляді порошку.

    Ця акція є поштовхом для привернення уваги до більш екологічно чистих продуктів, а особливо – до альтернативних джерел білка.

    Дозвіл надається згідно з новим регламентом ЄС про харчові продукти від 1997 року, який вже схвалив водорості, нові рослинні білки та деякі харчові продукти з інших країн.

    Наразі подано заявки на визнання безпечними продуктами харчування дев’ятьох інших комах.

    Імовірно, наступним може бути схвалений домашній цвіркун.

    Нагадаємо, раніше двадцять сім країн Європейського Союзу схвалили використання борошняних хробаків в їжу.


    Теги: ЄС продукти їжа харчування
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    ЄС додав сарану до списку продуктів харчування