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    Суспільство

    «Поліцейські розваги»: на «Інтері» обговорять загибель хлопчика в Переяславі-Хмельницькому

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    «Поліцейські розваги»: на «Інтері» обговорять загибель хлопчика в Переяславі-Хмельницькому

    Свої висновки про те, що сталося в день трагедії, в студії програми оприлюднить адвокат Віктор Чевгуз, в минулому - слідчий з великим досвідом роботи

    У понеділок, 10 червня, о 18:00 в новому випуску соціального ток-шоу «Стосується кожного» - «Поліцейські розваги» - обговорення трагедії, яка шокувала всю Україну і згуртувала людей в прагненні домогтися справедливого розслідування і покарання винних.

    3 червня стало відомо  про смерть 5-річного Кирила Тлявова з Переяслава-Хмельницького. Трьома днями раніше дитину поранили в голову поліцейські, які в нетверезому стані «пристрілювали» рушницю у дворі будинку. За словами місцевих жителів, поліцейські влаштовували тут стрільбища і раніше. І на місці хлопчика могла опинитися будь-яка людина.

    До студії програми приїдуть тато і бабуся Кирила.

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    Хто ті люди, яких сьогодні підозрюють у вбивстві Кирила? І чому один з них раніше був звільнений з поліції, а потім - знову повернувся до її лав? Журналістам «Стосується кожного» вдалося поговорити з сестрою одного з підозрюваних. Також на цей ефір приїде адвокат підозрюваного - Андрій Козацький.

    Свої висновки про те, що сталося в день трагедії, в студії програми оприлюднить адвокат Віктор Чевгуз, в минулому - слідчий з великим досвідом роботи. Він побував на місці події і поділиться несподіваними висновками. Він розповість подробиці, які ще ніде не озвучувалися. Що вдалося з'ясувати колишньому слідчому?

    В студії «Стосується кожного» також зберуться експерти програми: легенда вітчизняного кримінального розшуку, один із засновників Управління по боротьбі з організованою злочинністю Валерій Кур; полковник поліції у відставці Володимир Поліщук; кримінолог Ганна Маляр; психолог Наталя Шестак; адвокат Олександр Мозолевський; народна артистка України Ольга Сумська; заслужений артист України Дмитро Лаленков; олімпійська чемпіонка зі спортивної гімнастики Стелла Захарова.

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