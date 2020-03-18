Поліція на Буковині розслідує смерть жінки, інфікованої коронавірусом



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Поліція на Буковині відкрила кримінальну справу за фактом смерті жінки, інфікованої коронавірусом

Медики впевнені – причиною смерті жінки з Буковини став не коронавірус

У Чернівцях поліція відкрила кримінальне провадження за фактом смерті 33-річної мешканки Чернівецької області, у якої виявили коронавірус.

Про це повідомила речниця ГУ Нацполіції в області Діана Козлова, – передає Molbuk.

«Правоохоронці за моніторингом соцмереж відкрили провадження за статтею «Неналежне виконання професійних обов’язків медичним або фармацевтичним працівником», – зазначила речниця.

ЗМІ повідомляє, що медики впевнені – причиною смерті жінки з Буковини став не коронавірус, а неврологічні хвороби.

Нагадаємо, 16 березня, в інфекційному відділенні Чернівецької обласної клінічної лікарні близько 19:00 померла 33-річна жінка, яка перебувала на стаціонарному лікуванні з підозрою на COVID-19.

На Буковині підтвердили ще шість випадків коронавірусу: три з них – у дітей.

Станом на ранок 18 березня у Львові 24 людини госпіталізовані з підозрою на коронавірус. Аналізи скеровано до Києва для дослідження.