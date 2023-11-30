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Представники УПЦ МП покинули собор на Тернопільщині: допомогла поліція (фото)

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Представники УПЦ МП покинули собор на Тернопільщині: допомогла поліція (фото)
Всі заходи пройшли з дотриманням чинного законодавства
фото: Нацполіція

Виселення пройшло без застосування фізичної сили

На Тернопільщині з Свято-Миколаївського собору у Кременці виконавча служба спільно з поліцією примусово виселили представників УПЦ МП, пам’ятку повернули у державну власність. Про це повідомив керівник поліції Тернопільщини Сергій Зюбаненко.

Зазначається, що виселення пройшло без застосування фізичної сили. 

Представники УПЦ МП покинули собор на Тернопільщині: допомогла поліція (фото) фото 1

Зюбаненко розповів, що після розірвання у лютому 2023 року угоди про безоплатне користування храмом, представники УПЦ МП відмовилися покидати приміщення, не допомогли і рішення суду.

«Незважаючи на судові рішення, священнослужителі кілька місяців відмовлялися передати приміщення архітектурної пам’ятки Кременецько-Почаївському державному історико-архітектурному заповіднику. Крім цього, на території собору розміщувалося регентське училище. Сьогодні студентів та викладачів перевезли у заздалегідь підготовлені приміщення, де вони зможуть продовжити навчання. Тепер можемо ствердно сказати, що Свято-Миколаївський собор не тільки де-юре, але і де-факто передано у державну власність», – йдеться в повідомленні.

Представники УПЦ МП покинули собор на Тернопільщині: допомогла поліція (фото) фото 2

Поліцейський додав, що всі заходи пройшли з дотриманням чинного законодавства та без порушень громадського порядку.

Нагадаємо, сьогодні Служба безпеки України провела обшуки у Почаївській лаврі УПЦ МП, що на Тернопільщині. За даними слідства, представники Почаївської лаври оприлюднили на сайті монастиря публікацію, в якій ображали національну честь та гідність іудеїв, а також розпалювали релігійну ворожнечу до представників усіх церков, окрім УПЦ.  Крім того, у цьому дописі клірики УПЦ (МП) поставили під сумнів існування України як суверенної держави окремо від Росії.

Теги: Тернопільщина поліція Московська церква в Україні

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