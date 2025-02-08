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Судмедексперти назвали причину смерті чоловіка у ТЦК на Буковині

Надія Карбунар
glavcom.ua
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Судмедексперти назвали причину смерті чоловіка у ТЦК на Буковині
Результати розтину показали, що чоловік страждав на ішемічну хворобу серця та мав гостру серцеву недостатність
фото з відкритих джерел

На тілі померлого не було виявлено ушкоджень

У Чернівцях судмедексперти встановили причину смерті 32-річного чоловіка у Територіальному центрі комплектування та соціальної підтримки під час проходження військово-лікарської комісії. Про це у коментарі molbuk.ua повідомив очільник державної спеціалізованої установи Чернівецького обласного бюро судовомедичної експертизи МОЗ України Віктор Бачинський.

Результати розтину показали, що чоловік страждав на ішемічну хворобу серця та мав гостру серцеву недостатність.

«Смерть настала внаслідок острого порушення серцевої динаміки», – сказав судмедексперт.

Бачинський також додав, що у військовозобов'язаного було ожиріння третього ступеня.

За його словами, на тілі померлого не було виявлено ушкоджень.

«Жодних синців, або ударів не було виявлено», – уточнив Бачинський.

Нагадаємо, що в одному з територіальних центрів комплектації та соціальної підтримки (ТЦК та СП) Чернівецької області 7 лютого помер чоловік. Наразі поліція з’ясовує обставини його смерті.

Раніше у червні 2024 року на Житомирщині чоловік помер за кілька днів після відвідування ТЦК. За цим фактом призначено службове розслідування.

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Теги: смерть розслідування Чернівецька область чоловік

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