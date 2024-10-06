Китайська хакерська група атакувала системи прослуховування у США — WSJ

Серед постраждалих від атаки: Verizon Communications, AT&T і Lumen Technologies

Пов’язана із китайським урядом хакерська група Salt Typhoon атакувала системи прослуховування у США. Про це повідомляє The Wall Street Journal.

Кібератака була націлена на мережу низки американських провайдерів широкосмугового доступу, потенційно отримавши доступ до інформації із систем, які федеральний уряд США використовує для санкціонованих судом запитів на прослуховування телефонних розмов у мережі.

Китайський уряд проник у мережі американських провайдерів, ймовірно, отримавши доступ до інформації із систем, які федеральний уряд використовує для санкціонованого судом прослуховування.

У виданні зауважили, що кібератаку проводила хакерська група Salt Typhoon понад місяць. Окрім того, хакери мали доступ до інших траншів більш загального інтернет-трафіку.

Серед постраждалих від атаки: Verizon Communications, AT&T і Lumen Technologies. Згідно з федеральним законодавством, телекомунікаційні компанії зобов’язані дозволяти владі доступ до даних за рішенням суду.

Нині наслідки втручання розслідує уряд США та аналітики приватного сектора, оскільки це «викликає занепокоєння».

Своєю чергою, речник посольства Китаю у США Лю Пенгу наголосив, що Китай «рішуче проти кібератак і кіберкрадіжок» у всіх формах.

Нагадаємо, у квітні пов’язані з урядом Китаю хакери проникли в критично важливу інфраструктуру США і чекають «слушного моменту, щоб завдати нищівного удару». Про це заявив директор ФБР Крістофер Рей.

До слова, міністерство юстиції США оголосило у четвер про арешт 41 інтернет-домена, який використовувався агентами російської розвідки та її поплічниками для здійснення комп’ютерного шахрайства і зловживань у країні, повідомила пресслужба Мін’юсту США.

Як відомо, під час візиту президента Франції Еммануеля Макрона до Канади було підписано ряд угод та документів, в тому числі була обговорена і співпраця країн для підтримки України у галузі кібербезпеки. Про це йдеться у спільній франко-канадській декларації.