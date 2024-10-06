Головна Техно HiTech
search button user button menu button

Китайська хакерська група атакувала системи прослуховування у США — WSJ

Катерина Іванова
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
Китайська хакерська група атакувала системи прослуховування у США — WSJ
Нині наслідки втручання розслідує уряд США та аналітики приватного сектора, оскільки це «викликає занепокоєння»
фото з відкритих джерел

Серед постраждалих від атаки: Verizon Communications, AT&T і Lumen Technologies

Пов’язана із китайським урядом хакерська група Salt Typhoon атакувала системи прослуховування у США. Про це повідомляє The Wall Street Journal.

Кібератака була націлена на мережу низки американських провайдерів широкосмугового доступу, потенційно отримавши доступ до інформації із систем, які федеральний уряд США використовує для санкціонованих судом запитів на прослуховування телефонних розмов у мережі.

Китайський уряд проник у мережі американських провайдерів, ймовірно, отримавши доступ до інформації із систем, які федеральний уряд використовує для санкціонованого судом прослуховування.

У виданні зауважили, що кібератаку проводила хакерська група Salt Typhoon понад місяць. Окрім того, хакери мали доступ до інших траншів більш загального інтернет-трафіку.

Серед постраждалих від атаки: Verizon Communications, AT&T і Lumen Technologies. Згідно з федеральним законодавством, телекомунікаційні компанії зобов’язані дозволяти владі доступ до даних за рішенням суду.

Нині наслідки втручання розслідує уряд США та аналітики приватного сектора, оскільки це «викликає занепокоєння».

Своєю чергою, речник посольства Китаю у США Лю Пенгу наголосив, що Китай «рішуче проти кібератак і кіберкрадіжок» у всіх формах.

Нагадаємо, у квітні пов’язані з урядом Китаю хакери проникли в критично важливу інфраструктуру США і чекають «слушного моменту, щоб завдати нищівного удару». Про це заявив директор ФБР Крістофер Рей.

До слова, міністерство юстиції США оголосило у четвер про арешт 41 інтернет-домена, який використовувався агентами російської розвідки та її поплічниками для здійснення комп’ютерного шахрайства і зловживань у країні, повідомила пресслужба Мін’юсту США.

Як відомо, під час візиту президента Франції Еммануеля Макрона до Канади було підписано ряд угод та документів, в тому числі була обговорена і співпраця країн для підтримки України у галузі кібербезпеки. Про це йдеться у спільній франко-канадській декларації.

Читайте також:

Теги: Китай інтернет викрадення прослуховування Місяць

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

«Період невизначеності, який може настати після президентських виборів в Америці, не мусить перекреслити усі попередні досягнення в підтримці України»
Чи спроможеться Байден на вчинки масштабу Рейгана?
30 вересня, 08:35
БРІКС – організація, яка була створена у 2006 році чотирма найбільшими за площею та населенням країнами: Бразилією, РФ, Індією, Китаєм
БРІКС стає військовим альянсом? Захід стурбований розширенням організації
12 вересня, 02:46
Найчастіше втрачаються мисливські рушниці
Скільки зброї втрачено або викрадено від початку повномасштабної війни: оприлюднені цифри
12 вересня, 09:31
Раніше Зеленський назвав китайський та бразильський план урегулювання війни «деструктивним»
Пекін відповів на критику Зеленського про «мирний план» Китаю та Бразилії
13 вересня, 16:14
Війна триває і в кіберпросторі
Фішинг та фейкові акаунти: як захистити себе від інтернет-шахраїв. Поради від кіберполіції
19 вересня, 21:59
Китай підняв винищувачі через політ літака США над Тайванською протокою
Китай підняв винищувачі через політ літака США над Тайванською протокою
17 вересня, 22:28
Художня візуалізація завершеної споруди на поверхні в космосі
NASA збирається будувати станції на Місяці та Марсі із грибів та ґрунту
3 жовтня, 01:00
Москва показує, що Київ не хоче миру
Москва через платформу «Друзі миру» хоче показати, що Україна проти переговорів – ISW
28 вересня, 06:53
Кобальт і літій є стратегічною сировиною для Китаю
Китайські компанії перетворили кобальт та літій на «нову нафту»
2 жовтня, 13:04

HiTech

Китайська хакерська група атакувала системи прослуховування у США — WSJ
Китайська хакерська група атакувала системи прослуховування у США — WSJ
Кіберполіція застерігає від шахрайств у популярному месенджері
Кіберполіція застерігає від шахрайств у популярному месенджері
Samsung запускає масове виробництво чипів пам’яті для комп’ютерів зі штучним інтелектом
Samsung запускає масове виробництво чипів пам’яті для комп’ютерів зі штучним інтелектом
Буде міркувати як людина: Google працює над новітньою технологією штучного інтелекту
Буде міркувати як людина: Google працює над новітньою технологією штучного інтелекту
Польща будує у Південній Кореї новітній винищувач FA-50PL (фото)
Польща будує у Південній Кореї новітній винищувач FA-50PL (фото)
ChatGPT навчився красти дані користувачів: як це відбувається
ChatGPT навчився красти дані користувачів: як це відбувається

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
70K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 6 жовтня: ситуація на фронті
28K
Карта повітряних тривог України онлайн 6 жовтня 2024
20K
Названо політика, який є бізнес-партнером скандальної глави хмельницького МСЕК
18K
Сі Цзіньпін та Кім Чен Ин дали один одному обіцянки
14K
День вчителя України 2024: щирі привітання у прозі, віршах та яскравих листівках
12K
Списки «клієнтів» голови Хмельницької МСЕК: що загрожує чоловікам, які там фігурують

Новини

Дощі та до 20°C тепла: прогноз погоди на 6 жовтня
Сьогодні, 05:00
6 жовтня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:05
Махінації посередників на фармринку. Тимошенко ініціює створення слідчої комісії
Вчора, 18:42
РЕБ на фронт: благодійники Бочкала та Колюбаєв передати обладнання для військових
Вчора, 12:39
Дощі та до 27°C тепла: прогноз погоди на 5 жовтня
Вчора, 05:06
5 жовтня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Вчора, 00:05

Прес-релізи

Фонд Арсенія Яценюка «Відкрий Україну» відкриває набір на участь у 10-му Київському Безпековому Форумі для Молоді
Фонд Арсенія Яценюка «Відкрий Україну» відкриває набір на участь у 10-му Київському Безпековому Форумі для Молоді
14 вересня, 12:39
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua