Головна Світ Економіка
search button user button menu button

Саудівська Аравія відмовилася стримувати падіння цін на нафту: Financial Times назвало головну мету

Ірина Озтурк
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
Саудівська Аравія відмовилася стримувати падіння цін на нафту: Financial Times назвало головну мету
Саудівській Аравії потрібна ціна нафти близько 100 доларів за барель
фото із відкритих джерел

Країна планує збільшити видобуток, щоб повернути частку ринку, навіть якщо це означає зниження цін

Саудівська Аравія готується відмовитися від свого неофіційного цільового орієнтиру ціни на нафту $100 за барель і планує збільшувати видобуток, щоб відвоювати частку ринку, навіть якщо це призведе до зниження котирувань. Про це пише 26 вересня газета Financial Times з посиланням на джерела, знайомі з питанням.

Згідно з публікацією Financial Times, група країн-виробників нафти та з союзників, відома як ОПЕК+, має намір 1 грудня підтвердити збільшення видобутку відповідно до плану, навіть якщо це означатиме триваліший період низьких цін на нафту.

«Зміна тактики Саудівської Аравії спонукала інших членів ОПЕК+ неодноразово скорочувати видобуток з листопада 2022 року, намагаючись зберегти високі ціни. Ціна на нафту Brent, міжнародний орієнтир, у 2022 році становила в середньому 99 доларів за барель, що є найвищим рівнем за вісім років...», – пишуть журналісти. 

Саудівський уряд вирішив, що не бажає й надалі поступатися часткам ринку іншим виробникам нафти, і вважає, що в країни достатньо джерел фінансування, включаючи іноземні резерви та облігації, щоб витримати період зниження цін на сиру нафту, йдеться в повідомленні Financial Times.

«За даними МВФ, Саудівській Аравії потрібна ціна на нафту близько 100 доларів за барель, щоб збалансувати свій бюджет, оскільки наслідний принц Мухаммед бін Салман прагне фінансувати низку мегапроектів, які є основою амбітної програми економічних реформ»,–  зазначає видання.

У минулому Саудівська Аравія збільшувала виробництво, щоб захистити свою частку ринку. У 2020 році Саудівська Аравія та Росія вступили в цінову війну, наповнивши світові ринки нафтою після того, як Москва відмовилася підтримати рішення ОПЕК про більш суттєве скорочення видобутку для боротьби з наслідками пандемії.

У 2014 році Ер-Ріяд заблокував заклики деяких членів ОПЕК скоротити видобуток, щоб зупинити падіння цін на нафту, що створило умови для боротьби за частку ринку між країнами ОПЕК та країнами, що не входять до картелю, на тлі буму видобутку сланцевої нафти в США.

ОПЕК та Саудівська Аравія неодноразово заявляли, що не встановлюють певну ціну на нафту та приймають рішення на основі фундаментальних ринкових показників та в інтересах балансування попиту та пропозиції.

Після публікації статті Financial Times світова ціна на нафту марки Brent знизилася приблизно на 2% до 72 доларів за барель.

Нагадаємо, один із ключових експортерів нафти Саудівська Аравія готова розглянути розрахунки в інших валютах, окрім американської. Китайське видання South China Morning Post пише, що найближчим часом на зміну нафтодолару можуть прийти нафто-юані для взаєморозрахунків із Китаєм. Про це заявив міністр промисловості та мінеральних ресурсів Саудівської Аравії Бандар аль-Хурейфа.

Читайте також:

Теги: нафта бюджет завод Саудівська Аравія фінансування зниження цін

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

«Ігнорувати війну в Судані – це серйозна помилка як з моральної, так і з прагматичної точки зору»
Чому війна в Судані – ще одна світова катастрофа?
2 вересня, 12:10
Усі три бурові платформи на схід від острова Зміїний зазнали нападу
У Чорному морі загорілися «вишки Бойка»: супутникові знімки
26 серпня, 13:17
Єврокомісія повідомляє, що фінансування цієї ініціативи здійснюється в рамках європейської програми «Erasmus+»
Єврокомісія передає українським школярам мільйон підручників
10 вересня, 05:09
Кожен п'ятий тіньовий танкер РФ здійснює прохід без лоцманів
Данія може постраждати через нафту з російських танкерів – Bloomberg
11 вересня, 12:54
Кім Чен Ин відвідав ядерний завод
Кім Чен Ин вперше засвітився на заводі зі збагачення урану: чим цікавий об'єкт
13 вересня, 11:44
Ключове питання – як відрізнити російський газ від неросійського?
Азербайджанський газ через Україну? Екскерівник ГТС пояснив, чому це неможливо
19 вересня, 19:10
Витрати на національну оборону та внутрішню безпеку Росії складуть близько 40% загальних бюджетних виплат
Росія збільшить оборонні витрати до історично високого рівня у 2025 році – Bloomberg
23 вересня, 20:36
Водії, які залишають автівки у непризначених для цього місцях отримують штраф у розмірі 340 грн.
Паркування на велосмузі: які штрафи світять водіям
24 вересня, 08:14
До пакета військової допомоги увійшли боєприпаси для ракетно-артилерійських систем високої мобільності Himars
США виділили Україні пакет допомоги на $375 млн: що в нього увійшло
Вчора, 10:14

Економіка

Саудівська Аравія відмовилася стримувати падіння цін на нафту: Financial Times назвало головну мету
Саудівська Аравія відмовилася стримувати падіння цін на нафту: Financial Times назвало головну мету
Саудівська Аравія збільшить видобуток нафти. Financial Times пояснила, як це вплине на РФ
Саудівська Аравія збільшить видобуток нафти. Financial Times пояснила, як це вплине на РФ
Німеччина схвалила 400 млн євро на військову допомогу Україні
Німеччина схвалила 400 млн євро на військову допомогу Україні
США вирішили вдарити митом по стратегічному товару із Китаю
США вирішили вдарити митом по стратегічному товару із Китаю
Найсильніші держави світу: опубліковано рейтинг
Найсильніші держави світу: опубліковано рейтинг
«Неприємна статистика»: промисловість Німеччини відчуває сильний спад
«Неприємна статистика»: промисловість Німеччини відчуває сильний спад

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
64K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 26 вересня: ситуація на фронті
58K
Під час допиту Павло Дуров назвав розмір своєї зарплати та здивував слідчих – Le Monde
46K
У Грузії з’явилися цинічні банери з розбомбленими українськими містами (фото)
25K
Візит Зеленського до США. Вибух, якого ніхто не чекав
23K
Саудівський ніж у спину Путіна
20K
«Їдьте додому». Громадянин Молдови провчив російських «миротворців» у Придністровʼї (відео)

Новини

Хусити Ємену атакували Ізраїль ракетою
Сьогодні, 02:48
27 вересня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:05
Нардеп Кучеренко заявляє про тиск глави «Укрнафти» Корецького і вимагає публічних відповідей
Вчора, 13:27
У ряді українських міст та столиці майже п'ять годин тривала повітряна тривога
Вчора, 07:23
Зустріч Зеленського з Байденом, масова атака «шахедів» та ядерні погрози РФ: головне за ніч
Вчора, 07:00
Деякі регіони накриють дощі: прогноз погоди на 26 вересня
Вчора, 06:00

Прес-релізи

Фонд Арсенія Яценюка «Відкрий Україну» відкриває набір на участь у 10-му Київському Безпековому Форумі для Молоді
Фонд Арсенія Яценюка «Відкрий Україну» відкриває набір на участь у 10-му Київському Безпековому Форумі для Молоді
14 вересня, 12:39
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua