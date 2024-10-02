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Хакери ГУР атакували фінансовий сектор РФ: які компанії опинилися під ударом

Ірина Міллер
glavcom.ua
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Хакери ГУР атакували фінансовий сектор РФ: які компанії опинилися під ударом
У ГУР підкреслили, що атаковані обʼєкти забезпечують російську агресію проти України
фото з відкритих джерел

За словами джерел,унаслідок атаки в системі швидких платежів виник глобальний збій

Фахівці Головного управління розвідки Міноборони України здійснили кібератаку на російський фінансовий сектор, зокрема, на Альфа-банк, оператора «Ростелеком» і банк «Відкриття». Про це повідомляє Ліга.net з посиланням на джерела в розвідці.

За словами джерел, унаслідок атаки в системі швидких платежів виник глобальний збій: мобільні програми банків, онлайн-банкінг та внутрішні сервіси установ припинили свою роботу.

У ГУР підкреслили, що атаковані обʼєкти забезпечують російську агресію проти України.

Водночас проросійські медіа повідомляли про глобальний збій в банках РФ, однак причину не розголошували. Також вони не можуть назвати терміни відновлення роботи фінустанов.

Нагадаємо, у вересні українські розвідники провели чергову успішну кібероперацію – зламали федеральний центр видачі цифрових підписів РФ. Про це повідомляє Головне управління розвідки (ГУР) Міноборони України в Telegram. Зазначається, що масив отриманих даних виставлять на продаж, а виручені кошти передадуть на потреби Сил безпеки і оборони України.

До слова, у день 33-ї річниці Незалежності України на 33 сайтах афільованих із росіянами підприємств із окупованих міст з'явилося зображення українського воїна з написом «Відновимо кордони до останнього метра». 

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Теги: хакер росія ГУР Україна Міноборони

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