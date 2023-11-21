Прикордонники повідомили про блокування кордону словацькими перевізниками

Сьогодні розпочалося блокування руху вантажівок, що рухаються в напрямку словацького пункту пропуску Вишнє-Нємецке, суміжному з українським пунктом пропуску Ужгород

На території Словаччини перевізники блокують рух вантажівок через пункт пропуску Вишнє-Нємецке. Про це повідомляє Державна прикордонна служба.

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За інформацією від Прикордонної поліції Словацької Республіки, сьогодні з 13:30 розпочалося блокування руху вантажівок, що рухаються в напрямку словацького пункту пропуску Вишнє-Нємецке, суміжному з українським пунктом пропуску Ужгород. Його ініціювала та проводить Спілка перевізників Словаччини. Про терміни блокування не повідомляється», – йдеться в повідомленні.

На даний час на території Словаччини перед пунктом пропуску Вишнє-Нємецке в напрямку України перебуває близько 300 вантажівок. Пропуск автомобілів та автобусів здійснюється в штатному режимі.

Нагадаємо, Асоціація автоперевізників вказала на слід Росії у акції блокування кордону з Польщею. ЄС погрожує Польщі застосувати санкції, оскільки у блокуванні кордону з Україною винне не місцеве самоврядування, а саме держава. Віце-президент Асоціації міжнародних автоперевізників України Володимир Балін в інтерв’ю «Главкому». додав, що пропозиції українського уряду не приймаються і протестувальники продовжують блокувати проїзд.

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Як повідомлялося, у пункті пропуску «Шегині» (на кордоні з Польщею) тимчасово призупинено пропускні операції.