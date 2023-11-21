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Прикордонники повідомили про блокування кордону словацькими перевізниками

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Прикордонники повідомили про блокування кордону словацькими перевізниками
Блокування руху вантажівок ініціювала та проводить Спілка перевізників Словаччини
фото ілюстративне

Сьогодні розпочалося блокування руху вантажівок, що рухаються в напрямку словацького пункту пропуску Вишнє-Нємецке, суміжному з українським пунктом пропуску Ужгород

На території Словаччини перевізники блокують рух вантажівок через пункт пропуску Вишнє-Нємецке. Про це повідомляє Державна прикордонна служба.

За інформацією від Прикордонної поліції Словацької Республіки, сьогодні з 13:30 розпочалося блокування руху вантажівок, що рухаються в напрямку словацького пункту пропуску Вишнє-Нємецке, суміжному з українським пунктом пропуску Ужгород. Його ініціювала та проводить Спілка перевізників Словаччини. Про терміни блокування не повідомляється», – йдеться в повідомленні.

На даний час на території Словаччини перед пунктом пропуску Вишнє-Нємецке в напрямку України перебуває близько 300 вантажівок. Пропуск автомобілів та автобусів здійснюється в штатному режимі.
Нагадаємо, Асоціація автоперевізників вказала на слід Росії  у акції блокування кордону з Польщею. ЄС погрожує Польщі застосувати санкції, оскільки у блокуванні кордону з Україною винне не місцеве самоврядування, а саме держава. Віце-президент Асоціації міжнародних автоперевізників України Володимир Балін в інтерв’ю «Главкому». додав, що пропозиції українського уряду не приймаються і протестувальники продовжують блокувати проїзд.

Як повідомлялося, у пункті пропуску «Шегині» (на кордоні з Польщею) тимчасово призупинено пропускні операції.

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Теги: кордон Польща

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