Польський міністр приїхав на Донбас



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Польська делегація буде на Донбасі два дні

Поляки відвідають, зокрема, Краматорськ, Авдіївку та Світлодарськ, що розташовані неподалік лінії фронту

Польський міністр з питань гуманітарної допомоги Міхал Вось сьогодні приїхав на Донбас. Про це повідомляє Польське радіо.

Зазначається, що польська делегація буде на Донбасі два дні.

«Поляки відвідають, зокрема, Краматорськ, Авдіївку та Світлодарськ, що розташовані неподалік лінії фронту між українськими військами та проросійськими бойовиками. Метою візиту є підбиття підсумків проекту гуманітарної допомоги та психологічної підтримки населення, яке живе на контрольованих Києвом частинах Луганської і Донецької областей», - йдеться у повідомленні.

«Польща реалізувала цей проект у співпраці з Caritas Polska і це був один із найбільших проектів, фінансованих із коштів польського платника податків, із коштів Канцелярії голови Ради міністрів. Це приблизно 2,5 млн злотих (590 тис. євро)», - сказав міністр Міхал Вось.

Як додав міністр, польським проектом скористалося приблизно 20 тис. людей.

Сьогодні після обіду в Авдіївці польський міністр зустрінеться з психологами Християнської служби порятунку та з партнерам проекту - Caritas-Spes Вінниця. «Я хочу на місці оцінити ефективність цього проекту і обговорити наступні потреби у межах можливих коштів, які ми будемо мати», - зазначив Міхал Вось.

За його словами, у плані візиту - також розмова польської делегації із представниками української влади про ситуацію на Донбасі, зокрема, про становище людей, які мають польське коріння.