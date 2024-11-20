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Помаранчевій революції – 20. У продажу досі є шкарпетки «Так! Ющенко»

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
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Помаранчевій революції – 20. У продажу досі є шкарпетки «Так! Ющенко»
Виробник Dodo socks вирішив згадати минуле та випустив шкарпетки із гаслом «Так! Ющенко»
скриншот: dodosocks.com

На виробництво шкарпеток була отримана згода Віктора Ющенка

Усі охочі нині можуть придбати шкарпетки з гаслом Помаранчевої революції «Так! Ющенко». Про це йдеться в матеріалі «Главкома» «Від Параски до поразки. Що сталося з символами Помаранчевої революції через 20 років».

Виробник шкарпеток Dodo socks вирішив згадати минуле та випустив шкарпетки із гаслом «Так! Ющенко». Товару цьому вже два роки, бо їх присвятили 18-річчю Помаранчевої революції. Але пропозиція дійсна досі, і продукцію можна придбати по 230 грн за пару. Також можна замовити і подарункову коробку, але так вийде дорожче.

На виробництво шкарпеток була отримана згода Віктора Ющенка, зазначає виробник. Бренд Dodo socks поспілкувався з «Главкомом», але дозволу на використання інформації про цю співпрацю з Ющенком не надав.

Усі охочі нині можуть придбати шкарпетки з гаслом Помаранчевої револбції «Так! Ющенко»
Усі охочі нині можуть придбати шкарпетки з гаслом Помаранчевої револбції «Так! Ющенко»
скриншот: dodosocks.com

Нагадаємо, 20 років тому в Україні розпочалася передвиборча кампанія на посаду президента. Офіційний старт було оголошено 3 липня 2004 року, коли розпочалася висуванням і реєстрація кандидатів. Усього на той момент було 26 кандидатів. За результатами першого туру виборів лише п'ятеро кандидатів змогли набрати понад 1% голосів виборців.

4 липня 2004 року Віктор Ющенко, відомий український політик і економіст, оголосив про свою кандидатуру на пост президента України, що стало ключовою подією в політичному житті країни. Його участь у виборчій кампанії була відповіддю на загострення політичної ситуації в Україні, економічну нестабільність та зростаюче невдоволення у суспільстві.

Зазначимо, що третій президент України Віктор Ющенко вважав, що ті речі, які пропонував для розвитку української енергетики проросійський олігарх Дмитро Фірташ, мали принести значно більшу вигоду, аніж те, що пропонувала тодішня прем’єр-міністерка Юлія Тимошенко. Таку думку висловив народний депутат багатьох скликань Роман Безсмертний в інтерв'ю «Главкому», присвяченому 20-річчю Помаранчевої революції.

До слова, на думку Безсмертного, отруєння третього президента України Віктора Ющенка вплинуло на багато речей. Передусім – на довіру всередині партії «Наша Україна». Замість того, щоб шукати ворогів ззовні, почалися внутрішні розборки всередині команди, що й призвело до розвалу «помаранчевої справи». 

Крім того, соратник Ющенка пояснив шкоду, яку завдала українській політиці партія «Наша Україна».

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Теги: Віктор Ющенко Помаранчева революція

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