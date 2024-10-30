Кучма розказав, навіщо 10 років тому купив 75 фортепіано

Кучма: «Вражає до глибини душі, як щиро і зухвало школярі та студенти продовжують навчання – в укриттях, без світла, під обстрілами»

Другий президент України Леонід Кучма у 2013 році придбав 75 фортепіано Steinway/Essex, які й досі роздає дитячим колективам по всій країні. Про це він розповів в інтерв'ю «Інтерфакс-Україна».

Зараз, за словами Кучми, він допомагає закладам освіти і культури: школам, університетам, бібліотекам, музеям – як національного і світового значення, так і розташованим у сільській місцевості. Політик почав займатися цим ще задовго до повномасштабного вторгнення і продовжує і зараз.

«По суті, лише зараз приходить усвідомлення, наскільки важливою є ця робота – вкладати зусилля в дітей та молодь. Вражає до глибини душі, як щиро і зухвало школярі та студенти продовжують навчання – в укриттях, без світла, під обстрілами. Велика вдячність батькам і педагогам за їхню працю», – наголосив Кучма.

Він зазначив, що особливо опікується мистецькими навчальними закладами – музичними школами й коледжами, центрами дитячої та юнацької творчості. Ще у 2013 році експрезидент придбав 75 фортепіано Steinway/Essex і всі ці роки дарував ці інструменти дитячим колективам по всій країні. «У цьому році передали шість таких інструментів, наступного року передамо п'ять», – сказав колишній очільник країни.

Нагадаємо, Кучма розкрив рецепт побудови гарних відносин із західними сусідами.

Крім того, Кучма назвав Лукашенка «слугою двох панів» і пояснив, як українцям ставитися до Білорусі.

До слова, Кучма переконаний, що після війни економічні контакти з Росією для України не лише можливі, а й абсолютно необхідні, щоб отримати репарації.

Також Кучма назвав вчинок Зеленського, після якого Путін вирішив йти війною на Київ. За його словами, війна проти України не була єдиним сценарієм для російського диктатора Володимира Путіна. Він розглядав і більш легкі способи захопити нашу країну. Однак удар по структурах проросійського політика й олігарха Віктора Медведчука в лютому 2021 року став вирішальним кроком українського керівництва, після якого Путін зрозумів, що взяти Київ голіруч йому не вдасться.