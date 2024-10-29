Головна Країна Політика
search button user button menu button

Кучма розказав про урок, який Янукович дав йому під час Помаранчевої революції

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
Кучма розказав про урок, який Янукович дав йому під час Помаранчевої революції
Кучма: «Сподіваюся, і у влади, і у суспільства вистачить мудрості та інстинкту виживання, щоб не допустити нових майданів»
фото: «Уніан»

Експрезидент згадав, як Майдан у 2004 році підійшов до кривавої риски, але не перетнув її

Найтривожнішим моментом Помаранчевої революції для другого президента України Леоніда Кучми стала ситуація одного дня листопада 2004 року. Тоді регіонали звозили на мітинги у Київ своїх прихильників (переважно з Донбасу), щоб імітувати «Майдан навпаки». Про це Кучма розповів в інтерв’ю «Інтерфаксу».

«Зазвичай вони (завезені до Києва прихильники регіоналів, – «Главком») не пересувалися далі залізничного вокзалу і, помітингувавши, поверталися додому. Але якось Янукович, виступаючи на черговому мітингу, закликав своїх прихильників йти розблоковувати державні установи і розбиратися з «помаранчевими», які стояли там. І натовп «гостей столиці», розігрітих не лише полум’яними промовами Януковича, сунув у бік Майдану», – пригадав експрезидент.

Він зізнався, що коли дізнався про це, то «миттєво і назавжди усвідомив різницю між Майданом та громадянським протистоянням».

«Я з самого початку революції був впевнений, що суттєвих зіткнень між майданівцями та силовиками не буде – адже я віддав чіткий наказ про те, що сила проти мітингувальників застосовуватися не може. Але я нічого не міг гарантувати у випадку, якби «донецькі» таки дійшли до Майдану. Ось у чому різниця: влада може регулювати майдани, стримуючи себе (на жаль, не завжди, як показав 2014 рік), бо вона є дійовою особою цього конфлікту. А вплинути на конфлікти всередині суспільства, коли вони вже розгорілися, їй набагато важче», – пояснив Кучма.

Він запевнив, що в той день 2004 року застосував усі важелі, щоб якнайшвидше зупинити агресивний натовп і повернути його на вокзал.

«Я назавжди засвоїв той урок. Я сподіваюся, що війна зробила українське суспільство ще більш зрілим та відповідальним. Воно усвідомило життєву необхідність власної сильної держави, які б рахунки до неї воно не виставляло. Не для того наші люди з перших годин російської навали йшли на фронт та у тероборону, не для того вони сьогодні віддають ледь не останнє на збори для війська, щоб завтра власними руками поставити під загрозу те, що захищають», – сказав другий очільник України.

За його словами, навіть якщо припустити, що наслідки майдану будуть цілковито позитивними, все одно в момент, коли він відбувається, держава неминуче послаблюється. «Росія вже скористалася з цього у 2014 році і, безумовно, у випадку повторення зробить все, щоб завдати нам найпотужнішого удару. Тож, сподіваюся, і у влади, і у суспільства вистачить мудрості та інстинкту виживання, щоб не допустити нових майданів», – підсумував Кучма.

Нагадаємо, Кучма вважає, що свого часу у Віктора Януковича справді був потенціал послужити країні, однак замість цього він «обрав ненажерливість, а потім кровожерливість, зраду і ганьбу».

Крім того, Кучма заявив, що всупереч поширеній думці, він не підтримував Януковича на виборах і для цього були вагомі причини.

До слова, Кучма переконаний, що передбачити результат повоєнних виборів в Україні наразі неможливо, проте шанси нинішнього глави держави Володимира Зеленського бути повторно переобраним главою держави високі.

Також Кучма назвав вчинок Зеленського, після якого Путін вирішив йти війною на Київ. За його словами, війна проти України не була єдиним сценарієм для російського диктатора Володимира Путіна. Він розглядав і більш легкі способи захопити нашу країну. Однак удар по структурах проросійського політика й олігарха Віктора Медведчука в лютому 2021 року став вирішальним кроком українського керівництва, після якого Путін зрозумів, що взяти Київ голіруч йому не вдасться. 

Читайте також:

Теги: Віктор Янукович Леонід Кучма Помаранчева революція

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

У парламенті є депутати, які системно блокують ухвалення ініціатив, які стосуються країни-агресорки
Депутати Московського патріархату. Хто у Верховній Раді досі відстоює російські інтереси Парламент
3 жовтня, 15:33
Леонід Кучма зустрівся з Мартіном Гаррісом
Кучма пояснив, чого добивається Путін
16 жовтня, 15:09
«Межигі́р'я» — колишня приватна резиденція Віктора Януковича в селі Нові Петрівці Вишгородського району Київської області
Суд зняв арешт з колишньої резиденції Януковича «Межигірʼя»
17 жовтня, 17:50
Олександру Януковичу заборонено володіти активами в Євросоюзі та в'їжджати на його територію
Син експрезидента-втікача Януковича отримав громадянство РФ
24 жовтня, 08:19
Кучма: «Коли б вибори не відбулися, передбачити їхній результат сьогодні абсолютно неможливо»
Кучма оцінив шанси Зеленського на переобрання президентом України
Вчора, 16:56
«Не при мені Янукович виграв президентські вибори, а при Ющенкові»
Кучма спростовував, що підтримував Януковича: Не при мені він виграв президентські вибори...
Сьогодні, 13:30

Політика

Рада прийняла в цілому законопроєкт про угоди зі слідством
Рада прийняла в цілому законопроєкт про угоди зі слідством
Рада ухвалила законопроєкт щодо вдосконалення процедур проведення МСЕК
Рада ухвалила законопроєкт щодо вдосконалення процедур проведення МСЕК
Вибори через шість місяців? Брат спікера Стефанчука відцурався від своїх слів
Вибори через шість місяців? Брат спікера Стефанчука відцурався від своїх слів
Зеленський попросив зброю в партнерів, яка всемеро перевищує дальність дії Atacms – NYT
Зеленський попросив зброю в партнерів, яка всемеро перевищує дальність дії Atacms – NYT
Кучма розказав про урок, який Янукович дав йому під час Помаранчевої революції
Кучма розказав про урок, який Янукович дав йому під час Помаранчевої революції
Війна завершується? Політологи пояснили, чому політики почали підготовку до виборів
Війна завершується? Політологи пояснили, чому політики почали підготовку до виборів

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
87K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 29 жовтня: ситуація на фронті
44K
Кучма оцінив шанси Зеленського на переобрання президентом України
34K
Карта повітряних тривог України онлайн 29 жовтня 2024
9377
Нові правила бронювання: які зміни уряд може запровадити в листопаді 2024
7344
Брат спікера Стефанчука анонсував тріумфальне закінчення війни і проведення виборів
6068
У якому віці США відправляли своїх громадян на війну

Новини

РФ атакувала Україну дронами, після удару КАБом у Харкові є загиблі, відбулось вручення Золотого м'яча: головне за ніч
Сьогодні, 07:00
У Києві друга нічна тривога тривала більше двох годин
Сьогодні, 06:54
Дощитиме лише в західних регіонах: прогноз погоди на 29 жовтня
Сьогодні, 06:00
29 жовтня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:05
Ворог влучив у багатоповерхівку в Харкові, в Криму лунали вибухи, РФ окупувала місто Гірник: головне за ніч
Вчора, 07:00
Короткочасні дощі та потепління: прогноз погоди на 28 жовтня
Вчора, 06:00

Прес-релізи

Соцопитування: більшість українців не підтримують підвищення податків і критикують політику влади
Соцопитування: більшість українців не підтримують підвищення податків і критикують політику влади
29 жовтня, 11:05
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua