Кучма розказав про урок, який Янукович дав йому під час Помаранчевої революції

Кучма: «Сподіваюся, і у влади, і у суспільства вистачить мудрості та інстинкту виживання, щоб не допустити нових майданів»

Експрезидент згадав, як Майдан у 2004 році підійшов до кривавої риски, але не перетнув її

Найтривожнішим моментом Помаранчевої революції для другого президента України Леоніда Кучми стала ситуація одного дня листопада 2004 року. Тоді регіонали звозили на мітинги у Київ своїх прихильників (переважно з Донбасу), щоб імітувати «Майдан навпаки». Про це Кучма розповів в інтерв’ю «Інтерфаксу».

«Зазвичай вони (завезені до Києва прихильники регіоналів, – «Главком») не пересувалися далі залізничного вокзалу і, помітингувавши, поверталися додому. Але якось Янукович, виступаючи на черговому мітингу, закликав своїх прихильників йти розблоковувати державні установи і розбиратися з «помаранчевими», які стояли там. І натовп «гостей столиці», розігрітих не лише полум’яними промовами Януковича, сунув у бік Майдану», – пригадав експрезидент.

Він зізнався, що коли дізнався про це, то «миттєво і назавжди усвідомив різницю між Майданом та громадянським протистоянням».

«Я з самого початку революції був впевнений, що суттєвих зіткнень між майданівцями та силовиками не буде – адже я віддав чіткий наказ про те, що сила проти мітингувальників застосовуватися не може. Але я нічого не міг гарантувати у випадку, якби «донецькі» таки дійшли до Майдану. Ось у чому різниця: влада може регулювати майдани, стримуючи себе (на жаль, не завжди, як показав 2014 рік), бо вона є дійовою особою цього конфлікту. А вплинути на конфлікти всередині суспільства, коли вони вже розгорілися, їй набагато важче», – пояснив Кучма.

Він запевнив, що в той день 2004 року застосував усі важелі, щоб якнайшвидше зупинити агресивний натовп і повернути його на вокзал.

«Я назавжди засвоїв той урок. Я сподіваюся, що війна зробила українське суспільство ще більш зрілим та відповідальним. Воно усвідомило життєву необхідність власної сильної держави, які б рахунки до неї воно не виставляло. Не для того наші люди з перших годин російської навали йшли на фронт та у тероборону, не для того вони сьогодні віддають ледь не останнє на збори для війська, щоб завтра власними руками поставити під загрозу те, що захищають», – сказав другий очільник України.

За його словами, навіть якщо припустити, що наслідки майдану будуть цілковито позитивними, все одно в момент, коли він відбувається, держава неминуче послаблюється. «Росія вже скористалася з цього у 2014 році і, безумовно, у випадку повторення зробить все, щоб завдати нам найпотужнішого удару. Тож, сподіваюся, і у влади, і у суспільства вистачить мудрості та інстинкту виживання, щоб не допустити нових майданів», – підсумував Кучма.

Нагадаємо, Кучма вважає, що свого часу у Віктора Януковича справді був потенціал послужити країні, однак замість цього він «обрав ненажерливість, а потім кровожерливість, зраду і ганьбу».

Крім того, Кучма заявив, що всупереч поширеній думці, він не підтримував Януковича на виборах і для цього були вагомі причини.

До слова, Кучма переконаний, що передбачити результат повоєнних виборів в Україні наразі неможливо, проте шанси нинішнього глави держави Володимира Зеленського бути повторно переобраним главою держави високі.

Також Кучма назвав вчинок Зеленського, після якого Путін вирішив йти війною на Київ. За його словами, війна проти України не була єдиним сценарієм для російського диктатора Володимира Путіна. Він розглядав і більш легкі способи захопити нашу країну. Однак удар по структурах проросійського політика й олігарха Віктора Медведчука в лютому 2021 року став вирішальним кроком українського керівництва, після якого Путін зрозумів, що взяти Київ голіруч йому не вдасться.