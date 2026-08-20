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У Пензенській області 59-річного інваліда без голосу відправили на війну з Україною

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
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У Пензенській області 59-річного інваліда без голосу відправили на війну з Україною
27 березня 2026 року Сергій загинув на війні
фото: Astra

Примусова мобілізація чоловіків у Пензенській області стала масовим явищем

59-річний Сергій Мілкін, інвалід із пороком серця та відсутністю голосу, загинув на війні проти України менше ніж через місяць після того, як його примусово відправили на фронт прямо з сільської адміністрації. Про це пише «Главком» із посиланням на Astra.

Чоловік зник 3 березня 2026 року після того, як голова адміністрації селища Подгорне Башмаковського району Пензенської області Олена Малофєєва викликала його нібито на профілактичну розмову через зловживання алкоголем.

За даними родичів та сусідів, у сільраді на Мілкіна чекав дільничний Євген Синєв, який затримав чоловіка. Уже наступного ранку 4 березня Сергію дали новий військовий квиток і відправили в бік Ростова без особистих речей, одягу чи ліків. Дочка загиблого Любов наголосила, що її батько пережив відкриту операцію на серці, розмовляв лише хрипким шепотом і не збирався йти на війну добровільно, однак його змусили підписати контракт. 27 березня 2026 року Сергій Мілкін загинув, за документами причиной смерті став серцевий напад, проте ховали його в закритій труні, а виплат за батька дочка так і не отримала.

«Його змусили підписати контракт. Моєму батькові було 59 років, у нього не було голосу, він розмовляв пошепки, мав відкриту операцію на серці. Через цю операцію він втратив роботу головного машиніста в нашому місті. Якби він сам пішов на цю війну, він би взяв із собою шкарпетки, труси, пігулки, окуляри і таке інше. А його забрали без одягу – він як пішов до адміністрації, так більше додому не повернувся», – зазначила донька загиблого Любов.

Спроби оскаржити незаконну відправку у військово-слідчому відділі, прокуратурі та Слідчому комітеті результату не дали – відомства заявили про відсутність тиску під час підписання контракту. Водночас місцеві мешканці зазначають, що примусова мобілізація чоловіків у Пензенській області стала масовим явищем.

Як відомо, десятки тисяч людей почали виїжджати з Росії до Грузії через прикордонний перехід Верхній Ларс на тлі чуток про можливу нову хвилю мобілізації після осінніх виборів до Держдуми. Пасажиропотік на кордоні суттєво перевищив показники аналогічних періодів минулих років.

Нагадаємо, Росія зазнала близько 1,5 млн втрат на полі бою від початку повномасштабного вторгнення в Україну. За оцінкою Центру стратегічних та міжнародних досліджень, лише протягом 2026 року російська армія втрачала в середньому близько 30 тис. військових щомісяця.

Теги: смерть росія війна мобілізація

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