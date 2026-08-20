Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Названо ім'я поліцейської, яка померла у лікарні після удару по Житомиру

Ірина Сторожук
glavcom.ua
Ірина Сторожук
google social img telegram social img facebook social img
Названо ім'я поліцейської, яка померла у лікарні після удару по Житомиру
У Житомирі померла поліцейська, тяжко поранена внаслідок атаки РФ
фото: поліція Житомирщини

42-річна Світлана Савченко понад 20 років присвятила службі в органах внутрішніх справ

Унаслідок російської атаки на будівлю Головного управління Національної поліції в Житомирській області померла тяжко поранена правоохоронниця Світлана Савченко. Їй було 42 роки. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Національну поліцію України.

Світлана Савченко понад 20 років служила в органах внутрішніх справ. У різні роки вона працювала у слідчих та оперативних підрозділах. Останні роки правоохоронниця обіймала посаду старшого оперуповноваженого в особливо важливих справах Управління стратегічних розслідувань.

Колеги згадують Світлану Савченко як щиру та цілеспрямовану людину, яка професійно виконувала свою роботу та ніколи не відмовляла людям у допомозі. У поліції Житомирщини висловили співчуття рідним і близьким загиблої та наголосили, що російський злочин не залишиться безкарним.

Нагадаємо, 19 серпня російські війська завдали подвійного удару по будівлі Головного управління Національної поліції в Житомирській області. Більшість людей після оголошення повітряної тривоги встигли спуститися в укриття.

Раніше повідомлялося про загибель двох правоохоронців – 32-річного капітана поліції Артема Зубчука, який працював старшим оперуповноваженим Управління стратегічних розслідувань у Житомирській області, та 39-річної підполковниці поліції Юлії Євдокимової – помічниці начальника Головного управління Нацполіції в Житомирській області.

Уранці 20 серпня російські війська повторно атакували Житомирщину.  Під удар потрапив об'єкт, де будують логістичні склади. Унаслідок удару постраждав цивільний. 

Читайте також:

Теги: лікарня вбивство поліцейських Житомир смерть поранення поліція Національна поліція України

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Російські удари влучають у житлові будинки, дитячі майданчики та ринки
ООН назвала кількість жертв серед цивільних в Україні
27 липня, 22:13
Марек допомагав жителям прифронтових територій
Польський волонтер загинув у Харкові внаслідок удару російського БпЛА
4 серпня, 21:12
Найспекотнішими за останнє десятиліття досі вважалися 2018 і 2019 роки
Німеччина зафіксувала рекордну смертність через літню спеку
15 серпня, 02:44
Рятувальники та медики працювали на місці прильоту, надаючи допомогу постраждалим мешканцям будинку
Росіяни поцілили дронами по Марганцю: загинув тримісячний хлопчик
15 серпня, 06:50
Дрон РФ влучив у цивільне авто в Сумах
Російський дрон прицільно вдарив по авто в Сумах і вбив водія
16 серпня, 09:57
Людей із залежностями утримували силоміць
У Харкові люди із залежностями потрапили в рабство замість лікування
21 липня, 12:34
35-річний киянин перебуваючи у нетверезому стані, дістав пневматичний пістолет і здійснив постріл у бік охоронця магазину
Влаштував стрілянину в супермаркеті на Оболоні: поліція затримала нападника (фото)
22 липня, 10:34
У Кривому Розі сталася стрілянина
У Кривому Розі через збройний конфлікт поранено людину
6 серпня, 23:09
Смертельна ДТП на Дарницькому мосту
Смертельна ДТП на Дарницькому мосту: обвинувальний акт щодо водія Tesla скерували до суду
12 серпня, 18:16

Події в Україні

Названо ім'я поліцейської, яка померла у лікарні після удару по Житомиру
Названо ім'я поліцейської, яка померла у лікарні після удару по Житомиру
Після масованої атаки РФ сім регіонів України частково залишилися без світла
Після масованої атаки РФ сім регіонів України частково залишилися без світла
Росія вдарила по пункту пропуску з Молдовою на Одещині
Росія вдарила по пункту пропуску з Молдовою на Одещині
Масований удар по Україні: чим атакувала РФ і скільки цілей вдалося збити
Масований удар по Україні: чим атакувала РФ і скільки цілей вдалося збити
Росіяни довго готувалися. Зеленський розкрив особливість масованої атаки
Росіяни довго готувалися. Зеленський розкрив особливість масованої атаки
У Житомирі зросла кількість загиблих і постраждалих внаслідок атаки РФ
У Житомирі зросла кількість загиблих і постраждалих внаслідок атаки РФ

Найпопулярніше

За тиждень За три дні За день
363K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 20 серпня: ситуація на фронті
147K
Карта повітряних тривог України онлайн 20 серпня 2026
138K
Відомий командир ЗСУ розкрив свою зарплату
82K
Церковний календар на вересень 2026 року: головні свята та пам’ятні дати
79K
Названо області з найбільшою кількістю справ про ухилення від мобілізації
63K
У Кам’янці-Подільському ТЦК мобілізував відомого науковця, омбудсман відреагував

Новини

Фесик залишив Оболонську РДА: яку отримав посаду в уряді
Сьогодні, 13:23
Україна готує аналог статусу ветерана для цивільних: хто отримає і які пільги
Сьогодні, 10:53
В Україні до 34°, місцями дощі, гроза: погода на 20 серпня 2026 року
Сьогодні, 05:59
Масована атака на Київ: ДСНС розкрила деталі
Сьогодні, 04:46
Календар рибалки на вересень 2026 року: коли і на що клює найкраще
Вчора, 20:55
Авіація НАТО провела масштабні неанонсовані маневри поблизу Калінінграда
Вчора, 09:17

Прес-релізи

Хто грає в онлайн-казино і з якою метою? Соціологи склали портрет
Хто грає в онлайн-казино і з якою метою? Соціологи склали портрет
7 серпня, 17:45
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua