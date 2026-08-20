Названо ім'я поліцейської, яка померла у лікарні після удару по Житомиру

42-річна Світлана Савченко понад 20 років присвятила службі в органах внутрішніх справ

Унаслідок російської атаки на будівлю Головного управління Національної поліції в Житомирській області померла тяжко поранена правоохоронниця Світлана Савченко. Їй було 42 роки. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Національну поліцію України.

Світлана Савченко понад 20 років служила в органах внутрішніх справ. У різні роки вона працювала у слідчих та оперативних підрозділах. Останні роки правоохоронниця обіймала посаду старшого оперуповноваженого в особливо важливих справах Управління стратегічних розслідувань.

Колеги згадують Світлану Савченко як щиру та цілеспрямовану людину, яка професійно виконувала свою роботу та ніколи не відмовляла людям у допомозі. У поліції Житомирщини висловили співчуття рідним і близьким загиблої та наголосили, що російський злочин не залишиться безкарним.

Нагадаємо, 19 серпня російські війська завдали подвійного удару по будівлі Головного управління Національної поліції в Житомирській області. Більшість людей після оголошення повітряної тривоги встигли спуститися в укриття.

Раніше повідомлялося про загибель двох правоохоронців – 32-річного капітана поліції Артема Зубчука, який працював старшим оперуповноваженим Управління стратегічних розслідувань у Житомирській області, та 39-річної підполковниці поліції Юлії Євдокимової – помічниці начальника Головного управління Нацполіції в Житомирській області.

Уранці 20 серпня російські війська повторно атакували Житомирщину. Під удар потрапив об'єкт, де будують логістичні склади. Унаслідок удару постраждав цивільний.