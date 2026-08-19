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Вчора спілкувалися понад п'ять годин. У Раді тривають зустрічі з Хмарою та Сибігою

Ірина Сторожук
glavcom.ua
Ірина Сторожук
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Вчора спілкувалися понад п'ять годин. У Раді тривають зустрічі з Хмарою та Сибігою
Хмара та Сибіга зустрілися з депутатами перед можливим призначенням
колаж: glavcom.ua

Народні депутати обговорюють з Євгенієм Хмарою та Андрієм Сибігою пріоритети роботи на чолі міністерств

Сьогодні, 19 серпня, у Верховній Раді продовжилися зустрічі народних депутатів від парламентських фракцій та груп із кандидатами на посади міністра оборони та міністра закордонних справ – Євгенієм Хмарою та Андрієм Сибігою. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на повідомлення парламенту.

Зустрічі з кандидатами розпочалися напередодні та тривали понад п'ять годин.

Під час розмов народні депутати обговорювали з Хмарою та Сибігою завдання і виклики, які стоять перед Україною, а також бачення кандидатів щодо ключових пріоритетів роботи на майбутніх посадах.

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У парламенті наголосили, що від роботи очільників Міністерства оборони та Міністерства закордонних справ значною мірою залежать обороноздатність держави, позиції України на міжнародній арені та досягнення її стратегічних цілей.

Народні депутати також наголосили на необхідності постійного діалогу між урядом і парламентом, спільного розуміння пріоритетів та скоординованої роботи над рішеннями й законодавчими ініціативами, необхідними для посилення обороноздатності України.

Нагадаємо, 18 серпня президент України Володимир Зеленський вніс на розгляд Верховної Ради кандидатури на посади міністра оборони (Євгенія Хмару) та міністра закордонних справ (Андрія Сибігу). 

16 липня Верховна Рада обрала 17 членів нового уряду на чолі із Сергієм Корецьким. Водночас ще двоє представників президентської квоти очікували на повноцінне призначення. Андрій Сибіга залишався виконувачем обов’язків міністра закордонних справ, а Євгенію Хмарі президент доручив виконувати обов’язки міністра оборони. 

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Теги: депутат політика МЗС парламент Верховна Рада Міноборони Андрій Сибіга Євген Хмара Міноборони

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