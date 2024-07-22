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Захист для солдатів та смерть Путіна: що росіяни питають у тарологів

Юлія Хоменко
glavcom.ua
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Захист для солдатів та смерть Путіна: що росіяни питають у тарологів
Росіяни найсчастіше шукають допомоги ворожки з приводу пошуку рідних на війні
фото з відкритих джерел

Попит на послуги ворожокта екстрасенсів у Росії зріс до рекордних масштабів на тлі війни в Україні

Згідно з пошуковою статистикою Яндекса, кількість запитів росіян щодо прогнозів та магії, пов'язаних з війною в Україні, досягла максимуму у 2024 році. Особливий інтерес до військової езотерики спостерігається з осені 2023 року.

Запити «розклад таро СВО» та«коли закінчиться СВО екстрасенси» зросли в рази за останні місяці. Люди шукають тарологів, щоб дізнатися долю близьких на фронті, та екстрасенсів, щоб передбачити дату закінчення війни.

На Авіто з'явилися десятки оголошень з рекламою магічних послуг для рідних військових. Маги пропонують дізнатися про стан здоров'я рідних на фронті, «навести захист» на солдата, передбачити дату смерті Путіна та закінчення війни.

Практикуючий таролог розповів «МО», що за останні два роки близько половини запитів клієнтів пов'язані з війною в Україні. Переважна більшість – сестри, дівчата та жінки мобілізованих і контрактників; більшість з них приходить з проханням «накласти захист» на солдата, передбачити дату смерті Путіна і кінця війни. Останній рік, за словами таролога, потік клієнтів знову зростає.

Пошуки росіян
Пошуки росіян
фото: t.me/mozhemobyasnit

Письменник Дмитро Биков зазначає, що зростання інтересу до езотерики відбувається в найбільш кризові періоди історії.

«Чим темніші часи, чим далі ідеали просвітництва – тим більше окультизму. Зростання забобонів у суспільстві говорить про його катастрофічний, кризовий стан» , – каже Биков.

Таролог Анжеліка Акуленко також підтвердила «МО», що після початку війни клієнти почали частіше звертатися до неї з подібними питаннями:

«На першому місці вийшли питання самозахисту чоловіків у кожній сім'ї», – говорить Акуленко

Тарологи підтверджують, що за останні два роки близько половини запитів клієнтів пов'язані з війною в Україні. Більшість з них – сестри, дівчата та жінки мобілізованих і контрактників.

Нагадаємо, що жителі Анапи теж вийшли на протест проти відключення електрики pic.twitter.com/ZQrOh8MGYG

— ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) July 20, 2024

Раніше на акцію протесту проти постійних відключень електрики вийшли жителі Краснодара. У деяких будинках немає світла по 12-15 годин на добу, а температура повітря досягає +40. До мітингувальників вийшов мер Євген Наумов і запропонував прикувати його до стовпа, поки вирішується проблема з електропостачанням. Згодом мітинг розігнала поліція, деяких його учасників заарештували.

Нагадаємо, у ніч на 20 липня було атаковано військовий аеродром у Міллерово в Ростовській області. 

Губернатор області Василь Голубєв заявив, що російська ППО нібито збила 26 БпЛА. За його словами, внаслідок атаки ніхто не постраждав. 

До слова, Ростовській області та ще у чотирьох регіонах Росії діють графіки обмеження енергоспоживання після збою на атомній електростанції. Таке рішення ухвалили через аномальну спеку в регіоні та ризик перевантаження обладнання.

Читайте також: У Ростовській області після атаки безпілотників спалахнула нафтобаза (відео)
Теги: росіяни ворожка смерть росія війна

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