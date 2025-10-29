Головна Країна Суспільство
Помер український військовий диригент Дмитро Антонюк

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
Помер український військовий диригент Дмитро Антонюк
У 2004 році Антонюк отримав звання Заслуженого діяча мистецтв України
фото: Ансамбль ЗСУ/Facebook

Антонюк 25 років був художнім керівником і головним диригентом Заслуженого академічного ансамблю пісні і танцю ЗСУ

Сьогодні, 29 жовтня, помер художній керівник Київського муніципального академічного духового оркестру, головний диригент Ансамблю ЗСУ Дмитро Антонюк. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на допис режисерки фестивалю «Шлягер року» Анжели Норбоєвої.

«Дмитро Жанович.... Дімочка, як же так? Скільки всього гарного, мистецького, музичного ми з тобою разом зробили... Скільки артистів світу захоплювались тобою, як диригентом і твоїм колективом, яким ти жив, який з тобою став таким крутим... Світла і добра пам'ять тобі, мій дорогий друже... Мої щирі співчуття Оксаночці (дружині Антонюка, – «Главком») і Феді», – йдеться у дописі.

Помер український військовий диригент Дмитро Антонюк фото 1

Згодом Заслужений академічний ансамбль пісні і танцю ЗСУ висловив співчуття рідним і близьким диригента. «Сьогодні пішов з життя Дмитро Жанович Антонюк – видатний військовий диригент, Заслужений діяч мистецтв України, який 25 років був художнім керівником і головним диригентом Заслуженого академічного ансамблю пісні і танцю Збройних сил України. Він присвятив своє життя музиці, виховав не одне покоління музикантів і прославив українську військову музику на міжнародній арені», – йдеться у дописі.

Помер український військовий диригент Дмитро Антонюк фото 2

Що відомо про Дмитра Антонюка?

Антонюк Дмитро Жанович народився 23 травня 1961 року у Києві. Вищу освіту здобув у Московській консерваторії, яку закінчив 1984 року. З того часу був диригентом військового оркестру.

Дмитро Антонюк помер 29 жовтня
Дмитро Антонюк помер 29 жовтня
фото: Дмитро Антонюк/Facebook

У 2004 році Антонюк отримав звання Заслуженого діяча мистецтв України. У його репертуарі були твори церемоніального та маршового характеру, військово-патріотичні, ліричні пісні.

Дмитро Антонюк народився 23 травня 1961 року
Дмитро Антонюк народився 23 травня 1961 року
фото: Дмитро Антонюк/Facebook

Разом із військовим оркестром давав гастролі в багатьох країнах світу, зокрема в Китаї, Нідерландах, Німеччині, Норвегії, Іспанії та ін.

Дмитро Антонюк мав дружину дикторку Оксану. Вони одружилися у 1999 році.

