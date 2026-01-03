У Харкові зросла кількість жертв через атаку РФ

2 січня російська армія здійснила удар по середмістю Харкова

У Харкові рятувальники виявили рештки ще однієї жертви на місці нещодавньої ворожої атаки. Про це повідомив очільник Харківської обласної державної адміністрації Олег Синєгубов, пише «Главком».

За словами посадовця, після проведення пошукових робіт на місці влучання кількість загиблих збільшилася до трьох осіб.

Наразі рятувальна операція триває. Спеціалісти продовжують оглядати пошкоджені райони та розбирати завали, щоб виявити можливих постраждалих і надати їм необхідну допомогу. Точна кількість поранених та масштаб руйнувань продовжують уточнюватися.

Раніше під час розбору завалів на місці влучання рятувальники виявили тіло хлопчика. Згодом стало відомо, що під уламками будівлі знайдено і загиблу жінку, яка, за попередніми даними, є матір’ю дитини.

«Під завалами в Харкові виявлено тіло жінки. За попередньою інформацією, це може бути мати загиблого хлопчика. Триває пошуково-рятувальна операція. На місці ворожого удару працюють екстрені служби», – написав очільник Харківської обласної державної адміністрації Олег Синєгубов.

Також відомо, що ще п’ятеро людей не виходять на зв’язок. Їх пошуки тривають.

Нагадаємо, 2 січня російська армія здійснила удар по середмістю Харкова. Удар прийшовся по житловому багатоповерховому будинку у Київському районі міста.

Очільник МЗС України Андрій Сибіга прокоментував удар Росії по Харкову. Він наголосив, що Україна очікує жорсткої міжнародної реакції.

Також Міноборони РФ цинічно заявило, що окупанти нібито не атакували багатоповерхівку у Харкові.