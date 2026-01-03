Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

У Харкові зросла кількість жертв через атаку РФ

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
google social img telegram social img facebook social img
У Харкові зросла кількість жертв через атаку РФ
фото: ДСНС Харківщини

2 січня російська армія здійснила удар по середмістю Харкова

У Харкові рятувальники виявили рештки ще однієї жертви на місці нещодавньої ворожої атаки. Про це повідомив очільник Харківської обласної державної адміністрації Олег Синєгубов, пише «Главком».

За словами посадовця, після проведення пошукових робіт на місці влучання кількість загиблих збільшилася до трьох осіб.

Наразі рятувальна операція триває. Спеціалісти продовжують оглядати пошкоджені райони та розбирати завали, щоб виявити можливих постраждалих і надати їм необхідну допомогу. Точна кількість поранених та масштаб руйнувань продовжують уточнюватися.

Раніше під час розбору завалів на місці влучання рятувальники виявили тіло хлопчика. Згодом стало відомо, що під уламками будівлі знайдено і загиблу жінку, яка, за попередніми даними, є матір’ю дитини. 

«Під завалами в Харкові виявлено тіло жінки. За попередньою інформацією, це може бути мати загиблого хлопчика. Триває пошуково-рятувальна операція. На місці ворожого удару працюють екстрені служби», – написав очільник Харківської обласної державної адміністрації Олег Синєгубов.

Також відомо, що ще п’ятеро людей не виходять на зв’язок. Їх пошуки тривають. 

Нагадаємо, 2 січня російська армія здійснила удар по середмістю Харкова. Удар прийшовся по житловому багатоповерховому будинку у Київському районі міста.

Очільник МЗС України Андрій Сибіга прокоментував удар Росії по Харкову. Він наголосив, що Україна очікує жорсткої міжнародної реакції.

Також Міноборони РФ цинічно заявило, що окупанти нібито не атакували багатоповерхівку у Харкові.

Теги: Олег Синєгубов Харків смерть ДСНС

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Правоохоронці встановлюють усі обставини інциденту
У ТЦК на Одещині помер чоловік
27 грудня, 2025, 17:41
Співавтор Call of Duty та розробник Battlefield Вінс Зампелла загинув у ДТП
Творець культової відеогри Call of Duty загинув у ДТП
22 грудня, 2025, 23:30
Унаслідок ДТП тяжкі тілесні ушкодження отримали дві неповнолітні дівчини віком 13 та 14 років
ДТП з двома постраждалими дітьми у Харкові: суддя отримала підозру
20 грудня, 2025, 14:58
ДСНС наголошує, що через часті відключення електроенергії необхідно дотримуватися правил безпеки
Одещина: вибух бойлера зруйнував житловий будинок (фото)
17 грудня, 2025, 18:08
Фахівці встановили, що знайдені предмети – це бойова частина та залишки ворожого безпілотного літального апарата «Герань-2»
На Київщині лісник знайшов бойову частину російського дрона (фото)
15 грудня, 2025, 12:58
Уряд Канарських островів попередив людей остерігатися хвиль
На іспанському курорті туристів змила гігантська хвиля: є загиблі та поранені
9 грудня, 2025, 08:32
Де Бук брав участь у двох чемпіонатах світу
Колишній захисник збірної Бельгії з футболу помер через крововилив у мозок
8 грудня, 2025, 16:18
Клименко з листопада перебував у комі через тяжку хворобу
Помер виконавець хіта «Танцюй зі мною повільно»
7 грудня, 2025, 13:21
Наслідки обстрілу Чернігівщини у ніч на 6 грудня 2025 року
Обстріл Чернігівщини: ворог завдав ударів по об’єктах критичної інфраструктури
6 грудня, 2025, 09:01

Події в Україні

У Харкові зросла кількість жертв через атаку РФ
У Харкові зросла кількість жертв через атаку РФ
Лінія фронту станом на 3 січня 2026. Зведення Генштабу
Лінія фронту станом на 3 січня 2026. Зведення Генштабу
Президент назвав країни Європи, які обов’язково мають відправити війська в Україну
Президент назвав країни Європи, які обов’язково мають відправити війська в Україну
Зеленський пожартував про спецоперацію у Венесуелі
Зеленський пожартував про спецоперацію у Венесуелі
Зеленський анонсував ротації правоохоронців та перезавантаження у системі Міноборони
Зеленський анонсував ротації правоохоронців та перезавантаження у системі Міноборони
Боєць батальйону «Морок» самотужки знищив трьох окупантів у ближньому бою
Боєць батальйону «Морок» самотужки знищив трьох окупантів у ближньому бою

Новини

В Україні хмарно: погода на 3 січня
Вчора, 06:01
Лінія фронту станом на 1 січня 2026. Зведення Генштабу
1 сiчня, 22:50
День святого Василя: історія свята, молитва, традиції та привітання у прозі, віршах і яскравих листівках
1 сiчня, 06:30
У Луцьку виникла масштабна пожежа через обстріл РФ
1 сiчня, 04:23
Свято Маланки 2025: традиційні щедрівки і яскраві листівки
30 грудня, 2025, 20:40
Щедрий вечір 2025: історія і традиції свята, привітання у прозі, віршах та яскравих листівках
30 грудня, 2025, 19:19

Прес-релізи

Автобуси, тролейбуси і навіть трамваї? Корпорація «Еталон» відзвітувала про роботу у 2025 році
Автобуси, тролейбуси і навіть трамваї? Корпорація «Еталон» відзвітувала про роботу у 2025 році
22 грудня, 11:35
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua