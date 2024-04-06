Головна Країна Суспільство
search button user button menu button

Померла кримськотатарська журналістка Гульнара Курталієва

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
Померла кримськотатарська журналістка Гульнара Курталієва
У віці 65 років померла кримськотатарська журналістка Гульнара Курталієва
фото: Рефат Чубаров/Facebook

Гульнара Курталієва працювала журналісткою з 1990 року

Учора, 5 квітня, у Києві після тяжкої тривалої хвороби померла кримськотатарська журналістка Гульнара Курталієва. Їй було 65 років. Про це повідомив голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров у Facebook.

Він розповів, що Гульнара Курталієва працювала журналісткою кримськотатарської газети «Авдет» – друкованого органу Організації кримськотатарського національного руху (ОКНР) з дня її заснування, 15 червня 1990 року. Пізніше вона багато років працювала кореспонденткою інформагентства «Укрінформ». 

Чубаров поінформував, що похорон проходить сьогодні, 6 квітня, о 13:00 в мечеті села Чайки Київської області, за адресою вул. Винниченка, 7.

«Від імені Меджлісу кримськотатарського народу та себе особисто висловлюю глибокі співчуття доньці Гульнари – Інаєт, рідним та друзям Гульнари Курталієвої у зв’язку з непоправною втратою», – написав голова Меджлісу кримськотатарського народу.

Нагадаємо, що 22 березня стало відомо про смерть української журналістки Алли Єрьоменко. Вона майже 25 років пропрацювала у «Дзеркалі тижня».

Теги: кримські татари смерть журналіст

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

ДСНС повідомила, скільки загинуло рятувальників за час повномасштабної війни
ДСНС повідомила, скільки загинуло рятувальників за час повномасштабної війни
Сьогодні, 05:45
Президент США Джо Байден заявив, що таких ударів по гуманітарних конвоях не повинно бути
Байден відреагував на смертельний удар по гумконвою в Секторі Гази
3 квiтня, 05:49
Прем'єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак шокований інцидентом, який стався у Секторі Газа
Британія викликала посла Ізраїлю: причина
3 квiтня, 03:00

Суспільство

Померла кримськотатарська журналістка Гульнара Курталієва
Померла кримськотатарська журналістка Гульнара Курталієва
Нардеп розповів, як вирішиться доля телемарафону у 2024 році
Нардеп розповів, як вирішиться доля телемарафону у 2024 році
Батько трьох дітей захищав Україну до останнього. Згадаймо альпініста Олега Павлишина
Батько трьох дітей захищав Україну до останнього. Згадаймо альпініста Олега Павлишина
Українці назвали більшу загрозу для розвитку країни, ніж війна: опитування
Українці назвали більшу загрозу для розвитку країни, ніж війна: опитування
Угорщина та Сербія блокують на кордоні допомогу для ЗСУ – українська діаспора
Угорщина та Сербія блокують на кордоні допомогу для ЗСУ – українська діаспора
Великий наступ росіян навесні? Військовий оглядач оцінив шанси окупантів
Великий наступ росіян навесні? Військовий оглядач оцінив шанси окупантів

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
97K
Маніяк не зупиниться. Кучма звернувся до західних політиків, які схиляють Україну до переговорів з Путіним
40K
Норвегія зробила заяву щодо введення військ в Україну
33K
«Двійник» працював на українсько-польському кордоні
14K
Норвегія змінила виплати для біженців України: яку допомогу можна отримати
9451
В Україні масштабна повітряна тривога тривала близько півтори години
6892
Угорщина та Сербія блокують на кордоні допомогу для ЗСУ – українська діаспора

Новини

6 квітня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:10
Маніяк не зупиниться. Кучма звернувся до західних політиків, які схиляють Україну до переговорів з Путіним
Вчора, 19:30
У Нью-Йорку стався землетрус (відео)
Вчора, 18:55
Лідер боснійських сербів нагородив Орбана орденом. Раніше такий отримав Путін
Вчора, 18:18
У Києві діти отруїлися наркотичними речовинами у шоколаді
Вчора, 16:45
СБУ повідомила про підозру «експерту» з телеканалів Медведчука
Вчора, 16:33

Прес-релізи

У столиці відбудеться великий весняний концерт легендарного скрипаля-віртуоза Василя Попадюка
У столиці відбудеться великий весняний концерт легендарного скрипаля-віртуоза Василя Попадюка
3 квiтня, 17:16
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua