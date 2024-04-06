У віці 65 років померла кримськотатарська журналістка Гульнара Курталієва

Гульнара Курталієва працювала журналісткою з 1990 року

Учора, 5 квітня, у Києві після тяжкої тривалої хвороби померла кримськотатарська журналістка Гульнара Курталієва. Їй було 65 років. Про це повідомив голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров у Facebook.

Він розповів, що Гульнара Курталієва працювала журналісткою кримськотатарської газети «Авдет» – друкованого органу Організації кримськотатарського національного руху (ОКНР) з дня її заснування, 15 червня 1990 року. Пізніше вона багато років працювала кореспонденткою інформагентства «Укрінформ».

Чубаров поінформував, що похорон проходить сьогодні, 6 квітня, о 13:00 в мечеті села Чайки Київської області, за адресою вул. Винниченка, 7.

«Від імені Меджлісу кримськотатарського народу та себе особисто висловлюю глибокі співчуття доньці Гульнари – Інаєт, рідним та друзям Гульнари Курталієвої у зв’язку з непоправною втратою», – написав голова Меджлісу кримськотатарського народу.

Нагадаємо, що 22 березня стало відомо про смерть української журналістки Алли Єрьоменко. Вона майже 25 років пропрацювала у «Дзеркалі тижня».