Померла журналістка «Дзеркала тижня» Алла Єрьоменко

Один з останніх текстів Єрьоменко у Zn.ua було опубліковано у березні 2022-го

Єрьоменко майже 25 років пропрацювала у «Дзеркалі тижня»

Сьогодні, 22 березня, стало відомо про смерть української журналістки Алли Єрьоменко. Про це повідомляє Zn.ua.

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Єрьоменко майже 25 років пропрацювала у «Дзеркалі тижня».

Алла Єрьоменко з нагородою фото: Zn.ua

Єрьоменко та засновник «Дзеркала тижня» Володимир Мостовий фото: Zn.ua

«Один з її останніх текстів у Zn.ua було опубліковано у страшному березні 2022-го. «Не було часу писати, хоча, здається, за ці дні прожила з кожним підопічним його життя. Я зараз волонтер Червоного Хреста. Під кулями опікуємося евакуйованими мешканцями будинків для літніх людей у Дмитрівці, що під Києвом, поблизу Бучі та Ірпеня...». Алла надсилала короткі нотатки-почуття і фото, які потім склалися в статтю-свідчення», – йдеться в дописі видання.

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Алла Єрьоменко з родиною фото: Zn.ua

Єрьоменко пропрацювала у «Дзеркалі тижня» майже 25 років фото: Zn.ua

Нагадаємо, помер творець «Дзеркала тижня» Володимир Мостовий.

Як повідомлялося, раптово померла українська журналістка, директорка чернігівського видання «Деснянка» та волонтерка Леся Джадан. Без мами залишилося троє дітей, без коханої дружини – чоловік Андрій.