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Померла журналістка «Дзеркала тижня» Алла Єрьоменко

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Померла журналістка «Дзеркала тижня» Алла Єрьоменко
Один з останніх текстів Єрьоменко у Zn.ua було опубліковано у березні 2022-го
фото: Zn.ua

Єрьоменко майже 25 років пропрацювала у «Дзеркалі тижня»

Сьогодні, 22 березня, стало відомо про смерть української журналістки Алли Єрьоменко. Про це повідомляє Zn.ua.

Єрьоменко майже 25 років пропрацювала у «Дзеркалі тижня».

Алла Єрьоменко з нагородою
Алла Єрьоменко з нагородою
фото: Zn.ua
Єрьоменко та засновник «Дзеркала тижня» Володимир Мостовий
Єрьоменко та засновник «Дзеркала тижня» Володимир Мостовий
фото: Zn.ua

«Один з її останніх текстів у Zn.ua було опубліковано у страшному березні 2022-го. «Не було часу писати, хоча, здається, за ці дні прожила з кожним підопічним його життя. Я зараз волонтер Червоного Хреста. Під кулями опікуємося евакуйованими мешканцями будинків для літніх людей у Дмитрівці, що під Києвом, поблизу Бучі та Ірпеня...». Алла надсилала короткі нотатки-почуття і фото, які потім склалися в статтю-свідчення», – йдеться в дописі видання.

Алла Єрьоменко з родиною
Алла Єрьоменко з родиною
фото: Zn.ua
Єрьоменко пропрацювала у «Дзеркалі тижня» майже 25 років
Єрьоменко пропрацювала у «Дзеркалі тижня» майже 25 років
фото: Zn.ua

Нагадаємо, помер творець «Дзеркала тижня» Володимир Мостовий.

Як повідомлялося, раптово померла українська журналістка, директорка чернігівського видання «Деснянка» та волонтерка Леся Джадан. Без мами залишилося троє дітей, без коханої дружини – чоловік Андрій.

Теги: журналіст смерть ЗМІ

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Суспільство

Померла журналістка «Дзеркала тижня» Алла Єрьоменко
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