Померла журналістка «Дзеркала тижня» Алла Єрьоменко
Єрьоменко майже 25 років пропрацювала у «Дзеркалі тижня»
Сьогодні, 22 березня, стало відомо про смерть української журналістки Алли Єрьоменко. Про це повідомляє Zn.ua.
Єрьоменко майже 25 років пропрацювала у «Дзеркалі тижня».
«Один з її останніх текстів у Zn.ua було опубліковано у страшному березні 2022-го. «Не було часу писати, хоча, здається, за ці дні прожила з кожним підопічним його життя. Я зараз волонтер Червоного Хреста. Під кулями опікуємося евакуйованими мешканцями будинків для літніх людей у Дмитрівці, що під Києвом, поблизу Бучі та Ірпеня...». Алла надсилала короткі нотатки-почуття і фото, які потім склалися в статтю-свідчення», – йдеться в дописі видання.
Нагадаємо, помер творець «Дзеркала тижня» Володимир Мостовий.
Як повідомлялося, раптово померла українська журналістка, директорка чернігівського видання «Деснянка» та волонтерка Леся Джадан. Без мами залишилося троє дітей, без коханої дружини – чоловік Андрій.
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