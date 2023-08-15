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Порошенко збільшує фінансування виробництва техніки для фронту

Волонтерська ініціатива
Іван Гавриляк
glavcom.ua
Порошенко збільшує фінансування виробництва техніки для фронту
Українські підприємства зараз також намагаються самостійно виготовляти необхідні деталі
фото: Європейська солідарність

«Ми перепрофілювали своє підприємство для Збройних Сил України»

Петро Порошенко оголосив про збільшення фінансування на виробництво пересувних авторемонтних майстерень (ПАРМ), лазне-пральних комплексів, іншої техніки та обладнання для Збройних Сил України. Про це він повідомив під час поїздки на підприємства, які зараз повністю перепрофілювали виробництво для потреб армії.

На підприємстві розповідають, як довелося змінити мирний довоєнний профіль на військові рейки: «Сусід небажаний, який прийшов на нашу територію і диктує нам свої правила. Не для цього ми це все розбудовували, будували, щоб хтось прийшов і почав нам диктувати, руйнувати нам все, до чого ми йшли, чого ми бажали. Просто прийшов і займає наші території. Основна зараз задача – це перемога. Все, що ми робили, відкладаємо в бік і працюємо на перемогу».

«Ми перепрофілювали своє підприємство для Збройних Сил України. Допомагаємо нашим військовим такими речами як восьмикратна трубка розвідника, яка допомагає зберегти життя, визирнути з окопу з-за рогу, з-за стіни. Цю трубку розвідника передаємо безкоштовно у ті частини, які її потребують. Також у нас є окопний пауербанк. Він складається з двох частин, тут можна зарядити як телефон, станції, так само тут є вихід 12V, є вихід 220V – можливо підключити Старлінк, або трошки підзарядити акумулятор авто, якщо не вистачає», – розповідають на заводі.

Підприємство також виготовляє FPV дрони та формує школу для навчання пілотів дронів.

Порошенко збільшує фінансування виробництва техніки для фронту фото 1

«Максимальні зусилля – виходимо повністю на FPV дрони. Виходимо на бойові одиниці, передаємо їх у підрозділи. Підрозділи знають наші моделі, наші машини і їх поводження в небі», – зазначає виробник.

Українські підприємства зараз також намагаються самостійно виготовляти необхідні деталі, відмовляючись від китайських деталей.

«Далі будемо розвивати цю тематику, пришвидшувати, помножувати – в планах вийти хоча б тисячу дронів на місяць».

«Усі сили мають бути направлені на перемогу. Усі українські виробництва мають враховувати потреби фронту. І ми маємо підтримувати виробників, які це розуміють», – наголошує Петро Порошенко.

«З моменту повномасштабного вторгнення багато підприємств перелаштувалися на військові рейки. А ми зі «Справою Громад» та Фондом Порошенка, Рошен завантажили їх замовленнями для фронту. Забезпечили зарплатами працівників, можливістю платити податки у місцевий бюджет. Бо українська економіка – це паливо нашої армії», – переконаний пʼятий президент.

«Саме тут, в цьому місці, народжуються лазні та ПАРМи, які ми возимо на фронт. Майже 300 інженерів працюють щодня, аби наші воїни мали такі необхідні речі на полі бою», – розповідає Порошенко.

Фонд Порошенка та ГО «Справа громад» від початку повномасштабного вторгнення росії вже передав різним бригадам Збройних Сил 70 лазне-пральних комплексів, 22 комплекси пересувних авторемонтних майстерень. Але запитів з фронту – сотні, тож і вирішили наростити темпи і обсяги.

«Сьогоднішній візит невипадковий – ми прийняли рішення збільшити обсяг замовлень для виробництва лазень та ремонтних майстерень. Воїни на фронті просять їх дедалі більше», – повідомив Порошенко.

«Це честь – потиснути руки талановитим українським працівникам та підприємцям, що забезпечують фронт усім необхідним і разом з тим тримають нашу економіку. Сьогодні у нас одна мета – перемога України», – зазначив він.

Теги: Петро Порошенко Європейська солідарність зброя фінансування озброєння

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