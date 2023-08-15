Порошенко збільшує фінансування виробництва техніки для фронту

«Ми перепрофілювали своє підприємство для Збройних Сил України»

Петро Порошенко оголосив про збільшення фінансування на виробництво пересувних авторемонтних майстерень (ПАРМ), лазне-пральних комплексів, іншої техніки та обладнання для Збройних Сил України. Про це він повідомив під час поїздки на підприємства, які зараз повністю перепрофілювали виробництво для потреб армії.

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На підприємстві розповідають, як довелося змінити мирний довоєнний профіль на військові рейки: «Сусід небажаний, який прийшов на нашу територію і диктує нам свої правила. Не для цього ми це все розбудовували, будували, щоб хтось прийшов і почав нам диктувати, руйнувати нам все, до чого ми йшли, чого ми бажали. Просто прийшов і займає наші території. Основна зараз задача – це перемога. Все, що ми робили, відкладаємо в бік і працюємо на перемогу».

«Ми перепрофілювали своє підприємство для Збройних Сил України. Допомагаємо нашим військовим такими речами як восьмикратна трубка розвідника, яка допомагає зберегти життя, визирнути з окопу з-за рогу, з-за стіни. Цю трубку розвідника передаємо безкоштовно у ті частини, які її потребують. Також у нас є окопний пауербанк. Він складається з двох частин, тут можна зарядити як телефон, станції, так само тут є вихід 12V, є вихід 220V – можливо підключити Старлінк, або трошки підзарядити акумулятор авто, якщо не вистачає», – розповідають на заводі.

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Підприємство також виготовляє FPV дрони та формує школу для навчання пілотів дронів.

«Максимальні зусилля – виходимо повністю на FPV дрони. Виходимо на бойові одиниці, передаємо їх у підрозділи. Підрозділи знають наші моделі, наші машини і їх поводження в небі», – зазначає виробник.

Українські підприємства зараз також намагаються самостійно виготовляти необхідні деталі, відмовляючись від китайських деталей.

«Далі будемо розвивати цю тематику, пришвидшувати, помножувати – в планах вийти хоча б тисячу дронів на місяць».

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«Усі сили мають бути направлені на перемогу. Усі українські виробництва мають враховувати потреби фронту. І ми маємо підтримувати виробників, які це розуміють», – наголошує Петро Порошенко.

«З моменту повномасштабного вторгнення багато підприємств перелаштувалися на військові рейки. А ми зі «Справою Громад» та Фондом Порошенка, Рошен завантажили їх замовленнями для фронту. Забезпечили зарплатами працівників, можливістю платити податки у місцевий бюджет. Бо українська економіка – це паливо нашої армії», – переконаний пʼятий президент.

«Саме тут, в цьому місці, народжуються лазні та ПАРМи, які ми возимо на фронт. Майже 300 інженерів працюють щодня, аби наші воїни мали такі необхідні речі на полі бою», – розповідає Порошенко.

Фонд Порошенка та ГО «Справа громад» від початку повномасштабного вторгнення росії вже передав різним бригадам Збройних Сил 70 лазне-пральних комплексів, 22 комплекси пересувних авторемонтних майстерень. Але запитів з фронту – сотні, тож і вирішили наростити темпи і обсяги.

«Сьогоднішній візит невипадковий – ми прийняли рішення збільшити обсяг замовлень для виробництва лазень та ремонтних майстерень. Воїни на фронті просять їх дедалі більше», – повідомив Порошенко.

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«Це честь – потиснути руки талановитим українським працівникам та підприємцям, що забезпечують фронт усім необхідним і разом з тим тримають нашу економіку. Сьогодні у нас одна мета – перемога України», – зазначив він.