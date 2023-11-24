В Україні – дефіцит деревини – ЗМІ

Навіть до повномасштабної війни тодішні держлісгоспи заготовляли від 15 до 17 мільйонів кубометрів лісу, тобто, більше ніж зараз, після реформи

Цього року ДП «Ліси України» заготовить 12,7 мільйонів кубометрів усіх сортиментів

В Україні має місце дефіцит деревини. Про це у своїй статті пише портал «Обозреватель».

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«Формально збут деревини здійснюється через аукціони: купує той, хто дає більше грошей. Усе виглядає логічно. Але, за фактом, якщо пропозиція деревини значно менша за переробні потужності, то ціна на деревину буде завищеною. Створюється її штучний дефіцит, а загальний обсяг продажів набагато менший за можливий. За завищеного рівня ціни деякі обсяги навіть залишаються не проданими. Це дає «Лісам України» формальну підставу заперечувати дефіцит деревини», – ідеться в статті.

Видання пише, що цього року ДП «Ліси України» заготовить 12,7 мільйонів кубометрів усіх сортиментів. Навіть до повномасштабної війни тодішні держлісгоспи заготовляли від 15 до 17 мільйонів кубометрів лісу, тобто, більше ніж зараз, після реформи. І тоді також був дефіцит, який душив розвиток деревообробної галузі.

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Наявні на той час потужності вже тоді були недовантажені. На сьогодні переробних потужностей в Україні не стало менше. А лісозаготівля ще зменшилася і підприємства або повністю стоять, або частково простоюють.

Тобто, замість «створення ефективної індустрії продуктів з деревини» має місце зменшення навіть наявної переробки. Здається, як це часто буває, гарна та корисна ідея зіткнулася з проблемами на етапі реалізації.