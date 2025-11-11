Головна Світ Політика
Президент Чехії відреагував на скандал зі зняттям українського прапора в парламенті

Юлія Відміцька
glavcom.ua
Юлія Відміцька
Президент Чехії відреагував на скандал зі зняттям українського прапора в парламенті
Президент Чехії Петр Павел
фото: Зузана Бюніш/СТК

Президент вважає, що гіршим було б те, якби Чехія змінила позицію щодо України

Президент Чехії Петр Павел публічно прокоментував нещодавній інцидент, коли новообраний голова парламенту Томіо Окамура зняв із будівлі відомства прапор України. Про це пише «Главком» із посиланням на чеське видання СТК.

За словами Петра Павела, прапори на знак солідарності з Україною, мають і далі висіти в Чехії. Також президент зауважив, що прапори України в Чехії вивісили «як символ солідарності з країною, атакованою агресивною державою». «Я думаю, що в цьому нічого не змінилося. Україна все ще є об’єктом російської агресії, і поки не буде укладено мирну угоду, наша солідарність із нею не повинна слабшати», – сказав Петр Павел.

Проте на думку президента Чехії, гіршим було б те, якби його країна змінила свою позицію щодо допомоги Україні. Наприклад, у контексті фінансової, військової допомоги тощо. «Це мало б прямий вплив на загибель людей, поранення, матеріальні збитки. Я переконаний, що наша допомога повинна продовжуватися, тому що це не тільки солідарність з Україною, а й вираження цінностей, за якими ми, як демократична країна, повинні стояти», – заявив Павел.

Інцидент зі зняттям українського прапора стався 6 листопада. Виявилося, що стяг, який зняв Томіо Окамура, висів біля будівлі парламенту ще з 2022 року на знак солідарності з Україною. «Я щойно зняв український прапор із будівлі Палати депутатів», – заявив тоді Томіо Окамур. Показовий вчинок антиукраїнського чеського парламентаря викликав хвилю обурення в мережі та врешті спричинив скандал.

Раніше «Главком» повідомляв про те, що Чехія планує зменшити допомогу українцям. Влада Чехії зазначає, що на це рішення вплинув український уряд. Актуальні дані свідчать про те, що наразі в Чехії проживає близько 400 тис. українців. Ці показники зробили Чехію лідером у рейтингу ЄС за показником кількості українців. До того ж за вересень влада Чехії надала 13,5 тис. тимчасових дозволів на захист, що більше за річний показник. Якщо такий потік українців продовжиться, правила надання тимчасового захисту будуть змінювати.

Теги: Чехія скандал прапор України Петр Павел

