15 лютого: яке сьогодні свято, традиції та заборони

Свята 15 лютого 2026 року: що відзначають християни, історичні події та які існують прикмети

15 лютого в Україні відзначають День кіберспорту. У світі відзначають Міжнародний день дітей, хворих на рак, та День антропології. За церковним календарем віряни вшановують пам'ять святого апостола Онисима, який належить до числа сімдесяти апостолів.

«Главком» розповідає про свята, історію, традиції та прикмети 15 лютого 2026 року.

Зміст

Свята в Україні

День кіберспорту

В Україні 15 лютого відзначається унікальне спортивне свято – День кіберспорту. Цей день присвячений світу змагальних ігор, де поля битв є цифровими, а спортсмени орудують мишами та клавіатурами. Кіберспорт, або кіберспорт, вийшов за межі традиційних ігор і став глобальним явищем, і Україна не є винятком у прийнятті цієї сучасної форми змагань. Нам відомо про дві дати протягом року присвячені кіберспорту в Україні.



День кіберспорту – це не просто визнання досягнень окремих геймерів чи команд, це свято всієї кіберспортивної екосистеми України. У цей день відбуваються презентації, пресконференції та змагання з грошовими призами, що підкреслюють динаміку та потенціал кіберспорту у країні. Це також день, коли друзі та сім’ї кіберспортсменів можуть висловити свою підтримку та вдячність за відданість та майстерність геймерів.

Міжнародні та національні свята

Міжнародний день дітей, хворих на рак

Цей день було засновано 2002 року для підвищення обізнаності про дитячу онкологію та підтримку родин, що зіткнулися з цією хворобою. Головна мета — нагадати, що дитячий рак у багатьох випадках є виліковним за умови вчасної діагностики та якісного лікування.

Всесвітній день комп’ютера

Щорічно 15 лютого увесь світ відзначає Всесвітній день комп’ютера (World Computer Day) – електронно-обчислювальної машини, без якої неможливо уявити життя сучасної людини.

Дата святкування обрана на честь створення першого електронного комп’ютера (він отримав назву ENIAC), який ввели до ладу 15 лютого 1946 року. ENIAC розробили спеціально для армії, а саме – для обрахунку балістичних таблиць.

Всесвітній день комп’ютера – це всесвітнє святкування позитивних переваг комп’ютерів, яке відзначається щороку. ENIAC – перший у світі повністю електронний, програмований комп’ютер.

Релігійні свята та їхня історія

День святого апостола Онисима

15 лютого православна церква вшановує пам'ять святого апостола Онисима. Він жив у I столітті та спочатку був рабом знатного християнина Филимона у Фригії. Втікши від господаря до Рима, Онисим зустрів апостола Павла, який навернув його до християнства та охрестив.

Апостол Павло написав до Филимона послання (відоме як «Послання до Филимона»), у якому просив простити Онисима та прийняти його вже не як раба, а як брата у Христі. Згодом Онисим став єпископом Візантійським і ревно проповідував віру, за що прийняв мученицьку смерть у глибокій старості за часів імператора Траяна.

Народні вірування та прикмети

За народними прикметами, цього дня звертають увагу на такі знаки:

Яка погода на Онисима, таким і вересень буде;

багато води на дорогах – чекайте на багатий сінокіс;

вітер дме зі сходу – літо буде спекотним, але з грозами;

якщо ввечері сонце «заходить у хмару» – чекайте на завірюху наступного дня.

Також вважалося, що з цього дня зима починає «втрачати роги», тобто морози стають слабшими.

Історичні події

399 рік до н. е. – Сократа засуджують до смертної кари;

1113 рік – буллою Pie postulatio voluntatis папа Пасхалій II офіційно визнає Орден Госпітальєрів;

1574 рік – у Львові Іван Федоров видає найдавнішу збережену друковану книгу на сучасних українських землях – «Апостол»;

1686 рік – у Парижі відбувається прем'єра опери Жана Батіста Люллі «Арміда»;

1864 рік – засновують пивоварну компанію Heineken;

1893 рік – у Будапешті починає працювати перша у світі «телефонна газета» Telefon Hírmondó, перший приклад електронного радіомовлення;

1897 рік – Карл Фердинанд Браун публікує опис винайденої ним катодно-променевої трубки;

1907 рік – відчиняє двері Вінницька публічна бібліотека ім. Гоголя, зараз – Вінницька ОУНБ імені К. А. Тімірязєва;

1913 рік – у Нью-Йорку відкривається перша виставка авангардного мистецтва;

1919 рік – Українська Національна Рада ЗУНР ухвалює закон про вживання української мови у державних установах;

1920 рік – в Золотоноші під час Першого Зимового походу відбувається бій Кінного полку Чорних Запорожців Армії УНР з більшовиками;

1922 рік – Ґульєльмо Марконі розпочинає регулярну трансляцію радіопередач із Ессекса (Англія);

1926 рік – виголошують найдовшу в історії парламентську промову (депутат Мартінсон у парламенті Естонії, 11 годин);

1931 рік – виходить перший фільм про Дракулу;

1939 рік – в обласному етері новоствореної Запорізької області вперше звучать позивні «Радіо Запоріжжя»

1946 рік – Пенсильванський університет оголошує про створення першої у світі ЕОМ – ENIAC;

1969 рік – Роберт Едвардс із Фізіологічної лабораторії Кембриджського університету вперше здійснює штучне запліднення людської яйцеклітини;

1971 рік – Велика Британія та Ірландія приводять свої валюти до десяткової системи (скасовані шилінги);

2003 рік – початок протестів проти вторгнення коаліційних сил до Іраку.

Іменини

День ангела святкують: Онисим, Опанас, Іван, Арсен, Софія.