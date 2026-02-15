Головна Країна Суспільство
search button user button menu button

15 лютого: яке сьогодні свято, традиції та заборони

Максим Бурич
glavcom.ua
Максим Бурич
google social img telegram social img facebook social img
15 лютого: яке сьогодні свято, традиції та заборони
колаж: glavcom.ua

Свята 15 лютого 2026 року: що відзначають християни, історичні події та які існують прикмети

15 лютого в Україні відзначають День кіберспорту. У світі відзначають Міжнародний день дітей, хворих на рак, та День антропології. За церковним календарем віряни вшановують пам'ять святого апостола Онисима, який належить до числа сімдесяти апостолів.

«Главком» розповідає про свята, історію, традиції та прикмети 15 лютого 2026 року.

Зміст

Свята в Україні

День кіберспорту

15 лютого: яке сьогодні свято, традиції та заборони фото 1

В Україні 15 лютого відзначається унікальне спортивне свято – День кіберспорту. Цей день присвячений світу змагальних ігор, де поля битв є цифровими, а спортсмени орудують мишами та клавіатурами. Кіберспорт, або кіберспорт, вийшов за межі традиційних ігор і став глобальним явищем, і Україна не є винятком у прийнятті цієї сучасної форми змагань. Нам відомо про дві дати протягом року присвячені кіберспорту в Україні.
 
День кіберспорту – це не просто визнання досягнень окремих геймерів чи команд, це свято всієї кіберспортивної екосистеми України. У цей день відбуваються презентації, пресконференції та змагання з грошовими призами, що підкреслюють динаміку та потенціал кіберспорту у країні. Це також день, коли друзі та сім’ї кіберспортсменів можуть висловити свою підтримку та вдячність за відданість та майстерність геймерів.

Міжнародні та національні свята

Міжнародний день дітей, хворих на рак

15 лютого: яке сьогодні свято, традиції та заборони фото 2

Цей день було засновано 2002 року для підвищення обізнаності про дитячу онкологію та підтримку родин, що зіткнулися з цією хворобою. Головна мета — нагадати, що дитячий рак у багатьох випадках є виліковним за умови вчасної діагностики та якісного лікування.

Всесвітній день комп’ютера

15 лютого: яке сьогодні свято, традиції та заборони фото 3

Щорічно 15 лютого увесь світ відзначає Всесвітній день комп’ютера (World Computer Day) – електронно-обчислювальної машини, без якої неможливо уявити життя сучасної людини.
Дата святкування обрана на честь створення першого електронного комп’ютера (він отримав назву ENIAC), який ввели до ладу 15 лютого 1946 року. ENIAC розробили спеціально для армії, а саме – для обрахунку балістичних таблиць.

Всесвітній день комп’ютера – це всесвітнє святкування позитивних переваг комп’ютерів, яке відзначається щороку. ENIAC – перший у світі повністю електронний, програмований комп’ютер.

Релігійні свята та їхня історія

День святого апостола Онисима

15 лютого: яке сьогодні свято, традиції та заборони фото 4

15 лютого православна церква вшановує пам'ять святого апостола Онисима. Він жив у I столітті та спочатку був рабом знатного християнина Филимона у Фригії. Втікши від господаря до Рима, Онисим зустрів апостола Павла, який навернув його до християнства та охрестив.

Апостол Павло написав до Филимона послання (відоме як «Послання до Филимона»), у якому просив простити Онисима та прийняти його вже не як раба, а як брата у Христі. Згодом Онисим став єпископом Візантійським і ревно проповідував віру, за що прийняв мученицьку смерть у глибокій старості за часів імператора Траяна.

Народні вірування та прикмети

За народними прикметами, цього дня звертають увагу на такі знаки:

  • Яка погода на Онисима, таким і вересень буде;
  • багато води на дорогах – чекайте на багатий сінокіс;
  • вітер дме зі сходу – літо буде спекотним, але з грозами;
  • якщо ввечері сонце «заходить у хмару» – чекайте на завірюху наступного дня.

Також вважалося, що з цього дня зима починає «втрачати роги», тобто морози стають слабшими.

Історичні події

  • 399 рік до н. е. – Сократа засуджують до смертної кари;
  • 1113 рік – буллою Pie postulatio voluntatis папа Пасхалій II офіційно визнає Орден Госпітальєрів;
  • 1574 рік – у Львові Іван Федоров видає найдавнішу збережену друковану книгу на сучасних українських землях – «Апостол»;
  • 1686 рік – у Парижі відбувається прем'єра опери Жана Батіста Люллі «Арміда»;
  • 1864 рік – засновують пивоварну компанію Heineken;
  • 1893 рік – у Будапешті починає працювати перша у світі «телефонна газета» Telefon Hírmondó, перший приклад електронного радіомовлення;
  • 1897 рік – Карл Фердинанд Браун публікує опис винайденої ним катодно-променевої трубки;
  • 1907 рік – відчиняє двері Вінницька публічна бібліотека ім. Гоголя, зараз – Вінницька ОУНБ імені К. А. Тімірязєва;
  • 1913 рік – у Нью-Йорку відкривається перша виставка авангардного мистецтва;
  • 1919 рік – Українська Національна Рада ЗУНР ухвалює закон про вживання української мови у державних установах;
  • 1920 рік – в Золотоноші під час Першого Зимового походу відбувається бій Кінного полку Чорних Запорожців Армії УНР з більшовиками;
  • 1922 рік – Ґульєльмо Марконі розпочинає регулярну трансляцію радіопередач із Ессекса (Англія);
  • 1926 рік – виголошують найдовшу в історії парламентську промову (депутат Мартінсон у парламенті Естонії, 11 годин);
  • 1931 рік – виходить перший фільм про Дракулу;
  • 1939 рік – в обласному етері новоствореної Запорізької області вперше звучать позивні «Радіо Запоріжжя»
  • 1946 рік – Пенсильванський університет оголошує про створення першої у світі ЕОМ – ENIAC;
  • 1969 рік – Роберт Едвардс із Фізіологічної лабораторії Кембриджського університету вперше здійснює штучне запліднення людської яйцеклітини;
  • 1971 рік – Велика Британія та Ірландія приводять свої валюти до десяткової системи (скасовані шилінги);
  • 2003 рік – початок протестів проти вторгнення коаліційних сил до Іраку.

Іменини

День ангела святкують: Онисим, Опанас, Іван, Арсен, Софія.

Читайте також:

Теги: свята релігія традиції свято календар

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

24 січня – День ангела Ксенії
День ангела Ксенії 2026: привітання, яскраві листівки та вірші
24 сiчня, 08:05
Свята Ксенія – покровителька всіх жінок з її ім'ям і помічниця для інших
День Ксенії: історія свята, прикмети, заборони та що можна просити у святої
24 сiчня, 07:07
Зустріч зі старцем Семеоном стала уособленням єдності Старого та Нового Завітів
Стрітення Господнє 2026: привітання у прозі, віршах та яскравих листівках
2 лютого, 05:00
24 січня – День зовнішньої розвідки України
День зовнішньої розвідки України: привітання у прозі, віршах та листівках
24 сiчня, 07:25
Яке релігійне свято відзначається 18 січня 2026: традиції та молитва
Яке релігійне свято відзначається 18 січня 2026: традиції та молитва
17 сiчня, 22:00
Яке релігійне свято відзначається 20 січня 2026: традиції та молитва
Яке релігійне свято відзначається 20 січня 2026: традиції та молитва
19 сiчня, 22:00
23 січня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
23 січня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
23 сiчня, 00:00
Лютий – фінальний зимовий акорд справжніх випробувань для рибалок
Календар рибалки на лютий 2026 року: коли і на що клює найкраще
26 сiчня, 22:30
12 лютого: яке сьогодні свято, традиції та заборони
12 лютого: яке сьогодні свято, традиції та заборони
12 лютого, 00:00

Суспільство

15 лютого: яке сьогодні свято, традиції та заборони
15 лютого: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Яке релігійне свято відзначається 15 лютого 2026: традиції та молитва
Яке релігійне свято відзначається 15 лютого 2026: традиції та молитва
День Валентина. Телеведуча Марічка Падалко розказала, як розпочався її роман з відомим політиком
День Валентина. Телеведуча Марічка Падалко розказала, як розпочався її роман з відомим політиком
Окупант в українському полоні набрав 20 кілограмів
Окупант в українському полоні набрав 20 кілограмів
Поліг, виконуючи бойове завдання на Куп'янщині. Згадаймо Володимира Шадуру
Поліг, виконуючи бойове завдання на Куп'янщині. Згадаймо Володимира Шадуру
День святого Валентина: привітання з Днем закоханих у прозі, віршах та яскрави листівках
День святого Валентина: привітання з Днем закоханих у прозі, віршах та яскрави листівках

Новини

В Україні туман та дощі: прогноз погоди на 14 лютого
Вчора, 06:02
Дрони для ЗСУ: Зеленський отримав перший БпЛА «Лінза 3.0», вироблений в Німеччині
13 лютого, 17:01
Сили оборони в окупованому Криму знищили надсучасну російську станцію «Небо-У»
13 лютого, 15:21
Україна розпочала пошук радянських ТЕЦ у Європі
13 лютого, 14:06
Лувр заливає: у музеї знову прорвало стелю над залою з шедеврами
13 лютого, 13:52
Енергетичний фронт: через ворожі обстріли в Україні знеструмлено шість областей
13 лютого, 13:12

Прес-релізи

Асоціація прифронтових міст та громад долучилася до підготовки виборчого процесу
Асоціація прифронтових міст та громад долучилася до підготовки виборчого процесу
23 сiчня, 11:30
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua