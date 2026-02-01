Яке релігійне свято відзначається 2 лютого 2026: традиції та молитва

Релігійне свято 2 лютого в церковному календарі – Стрітення Господнє

2 лютого православна церква за новоюліанським календарем відзначає Стрітення Господнє – одне з дванадцяти найважливіших свят у християнстві. Це свято присвячене зустрічі людства зі Спасителем та символізує перехід від Старого до Нового Завіту.

«Главком» розповідає про релігійне свято, історію, традиції та прикмети 2 лютого 2026 року.

Зміст

Релігійні свята та їхня історія

Стрітення Господнє

2 лютого християни вшановують подію, яка відбулася на сороковий день після Різдва Христового. Згідно із законом Мойсея, Пресвята Богородиця та Йосип Обручник принесли немовля Ісуса до Єрусалимського храму, щоб представити Його Господу та принести жертву. У храмі їх зустрів старець Симеон, якому Святий Дух обіцяв, що він не побачить смерті, доки не зустріне Месію.

Взявши маленького Ісуса на руки, Симеон проголосив Його Світлом для всіх народів. Саме тому Стрітення (у перекладі зі старослов’янської – «зустріч») символізує зустріч Бога з людьми. Також цього дня в храмах освячують свічки, які називають «громничними», та воду, що вважається цілющою.

Молитви дня

Радуйся, Благодатна Богородице Діво, бо з Тебе засяяло Сонце правди — Христос Бог наш, що просвічує тих, котрі в темряві. Веселися і ти, старче праведний, що прийняв у обійми Визволителя душ наших, Який дарує нам воскресіння. Пресвята Богородице, спаси нас і захисти нашу землю від усякого зла своєю небесною опікою. Амінь

Народні вірування та прикмети

Наші предки вірили, що саме цього дня Зима зустрічається з Літом у поєдинку, а прикмети на Стрітення є найточнішими для прогнозування весни:

Якщо на Стрітення сильний мороз (як спостерігається цьогоріч через потужний арктичний циклон) – весна буде пізньою, а літо – холодним;

Якщо півень нап'ється води з калюжі – весна прийде рано і буде теплою;

Ясний захід сонця – морозів більше не буде;

На Стрітення хуртовина – весна буде затяжною, а врожай хліба – пізнім.

Цей день традиційно вважається часом для прощення образ та щирих молитов за здоров’я близьких.