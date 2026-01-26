Головна Країна Суспільство
Яке релігійне свято відзначається 27 січня 2026: традиції та молитва

Максим Бурич
glavcom.ua
колаж: glavcom.ua

Свята 27 січня в церковному календарі – День пам’яті перенесення мощей святителя Іоана Златоустого

27 січня православна церква вшановує перенесення мощей святителя Іоана Златоустого, архієпископа Константинопольського. Це свято присвячене поверненню чесних мощей великого вчителя і проповідника до Константинополя та визнанню його святості після років несправедливих гонінь.

«Главком» розповідає про релігійні свята, історію, традиції та прикмети 27 січня 2026 року.

Релігійні свята та їхня історія

День пам’яті перенесення мощей святителя Іоана Златоустого

Яке релігійне свято відзначається 27 січня 2026: традиції та молитва фото 1

27 січня православні віряни згадують подію, що відбулася у 438 році. Святитель Іоан Златоустий, один із трьох Вселенських учителів, помер у вигнанні в місті Комани у 407 році, де і був похований. Через 30 років після його смерті імператор Феодосій II, за наполяганням народу та патріарха Прокла, наказав перенести мощі святого до Константинополя.

Згідно з переказами, коли посланці прибули до Коман, вони не змогли підняти мощі, доки імператор не написав послання до святителя, благаючи його пробачити за несправедливі образи та повернутися до своєї пастви. Коли лист поклали на труну, вона стала невагомою. Під час прибуття мощей до столиці сталося диво: увійшовши до храму, святитель нібито відкрив уста і промовив: «Мир усім!». Відтоді його мощі стали джерелом численних зцілень.

Молитва дня

О, святителю великий Іоане Златоустий! Ти прийняв від Господа дар словосівання, щоб зцілювати душі наші від темряви невігластва. Молимо тебе: поглянь на нас, немічних, і вблагай Господа Вседержителя зміцнити нас у вірі правдивій. Подай нам мудрість у словах наших і чистоту в думках, визволи від розбрату та навчи жити в мирі й любові до ближніх. Нехай твоїми молитвами знайдемо милість Божу та вічне спасіння.

Амінь

Народні вірування та прикмети

Наші предки називали цей день «Златоустів вогонь». Вважалося, що особливу увагу сьогодні слід приділити домашньому вогнищу:

  • Якщо піч затопили так, що всі дрова спалахнули водночас («золотим вогнем») – у родині пануватиме мир і достаток цілий рік.
  • Якщо на небі хмари пливуть проти вітру – очікуйте на снігопад або потужний буревій.
  • Якщо зірки вночі мерехтять білим світлом – чекайте на швидку відлигу.
  • Сніг лежить на полях хвилями – буде гарний врожай зернових.

Цей день вважався особливо вдалим для примирення з ворогами та вирішення сімейних суперечок.

