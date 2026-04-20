Володимирський собор у Києві переходить на новоюліанський календар: дата першої служби

Свято-Володимирський кафедральний патріарший собор, який довгий час дотримувався старого стилю, офіційно переходить на новоюліанський календар. Це рішення було прийнято після смерті патріарха Філарета та з благословення Предстоятеля ПЦУ Епіфанія. Про це повідомляє пресслужба собору, інформує «Главком».

«Повідомляємо всіх наших парафіян, що за рішенням настоятеля і Парафіяльної ради собору, з благословення Блаженнійшого Митрополита Київського і всієї України Епіфанія, богослужіння у соборі перейдуть на новоюліанський церковний календар, за яким живе Православна Церква України», – йдеться у повідомленні.

Перехід розпочнеться вже найближчими днями. Перші богослужіння за новим стилем відбудуться на честь пам’яті священномученика Макарія, Митрополита Київського:

30 квітня – Всенічне бдіння;

1 травня – Божественна літургія.

Зазначається, що з 30 квітня всі богослужіння звершуватимуться за новоюліанським календарем.

Нагадаємо, 23 березня, Свято-Володимирський кафедральний собор, в якому понад шість десятиліть правив Святійший патріарх Київський і всієї Руси-України Філарет, з Української православної церкви Київського патріархату перейшов до Православної церкви України (ПЦУ).

У грудні 2019 року Священний Синод Православної церкви ухвалив рішення: пожиттєво закріпити за Філаретом проживання і використання для своєї діяльності комплексу будівель на вулиці Чикаленка, 36. Також йому надали право до кінця життя звершувати богослужіння у Володимирському соборі Києва.

Юридично церква на чолі з Епіфанієм оформила вказані відносини у вигляді релігійної організації у складі Православної церкви України у формі місії, «враховуючи минулі особливі заслуги у розбудові Церкви» Патріарха. У заяві ПЦУ зазначалося, що пожиттєві преференції гарантувалися Філарету ще й тому, що держава ліквідувала релігійну організацію «Київська Патріархія Української Православної Церкви Київського Патріархату». Поштовхом цьому став Об’єднавчий Собор 27 липня 2019 року, під час якого новостворена ПЦУ поглинула УПЦ КП.

«Главком» писав, що 20 березня 2026 року після важкої хвороби відійшов у вічність святійший Патріарх Київський і всієї Руси-України Філарет. Він помер у лікарні.

До слова, у Свято-Михайлівському Золотоверхому соборі відбувся чин прощання з Патріархом Київським і всієї Руси-України Філаретом. Митрополит Епіфаній провів літію за спочилим Святійшим Патріархом. Поховано Патріарха всередині Свято-Володимирського кафедрального собору, у якому він здійснював богослужіння протягом останніх 50 років.