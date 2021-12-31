Посол у Ватикані запевнив: Папу Римського в гості чекає і держава Україна, і українські церкви

«Для розробки програми візиту буде створено спеціальний комітет»

На візит Папи Римського, який може відвідати Україну протягом 2022 року, оскільки починає звертати велику увагу на проблеми України, з нетерпінням чекають і релігійні інституції, і держава. Про це в інтерв’ю «Главкому» розповів новопризначений посол України у Ватикані Андрій Юраш.

«Будь-який візит Папи – це завжди збіг двох передумов. Папа є главою держави, отже, має бути державне запрошення. Воно є, було передане ще навесні 2021-го. Також в Україні є Греко-католицька і Римо-католицька церкви, які запрошують Папу і дуже хочуть його бачити. В нашій ситуації ми маємо повний збіг: і церкви, і держава запрошують Папу. Вочевидь, він їхатиме з ідеями, меседжами», – зазначив Андрій Юраш.

Дипломат зазначив, що візиту такого рівня має передувати величезна робота як держаної дипломатії, так і релігійних організацій. Посол окремо наголосив, що організація такого відвідання Папою України без постійної присутності у Ватикані посла є неможливою. Також Андрій Юраш пригадав, що візит до України Папи Іоанна Павла II, який відбувся у 2001 році, був підготовлений абсолютно досконало.

«Для розробки програми візиту буде створено спеціальний комітет. Поки що складно говорити про якісь практичні речі, потрібен час. Той візит був зразковим, він був абсолютно досконало підготовленим з багатьох міркувань. Є бажання, щоби майбутній візит не виглядав слабшим, ніж був попередній візит Папи», – підсумував новопризначений посол України у Ватикані.

Нагадаємо, 14 грудня президент України Володимир Зеленський призначив Андрія Юраша новим послом України у Ватикані.

Також повідомлялося, що Папа Римський у різдвяному посланні закликав до миру на Сході України.