Ірина Білик винесла остаточний вирок Повалій, Ліхуті та Ані Лорак

«Я викреслила ці імена для себе назавжди»

Народна артистка України Ірина Білик шокувала інформацією про те, що Ігор Ліхута, чоловік співачки Повалій, радіє бідам, які прийшли на українську землю. Про це артистка розповіла в інтерв'ю програмі «Ранок з Україною».

«Я бачила людей, які мені розповідали, що відбувається зараз із Ігорем Ліхутою. Він сидить, дивиться у телевізор та радіє через те, що відбувається з нами тут», – сказала Білик.

Також співачка висловилася про артистів, які замовчують війну в Україні. Зокрема, про колег – Ані Лорак та ту ж Таїсію Повалій. За словами Білик, вона викреслила їх зі свого життя: «У мене нема жалю до цих артистів. Я викреслила ці імена назавжди».

Раніше співачка зізнавалася, що не спілкується ні з ким із російських колег. Деякі з них вона вважала своїми друзями, наприклад, Філіпа Кіркорова, якому кілька років тому подарувала свою пісню «Снег».

Співачка каже, що зараз не повірить Кіркорову навіть, якщо він заявить, що не підтримує війну в Україні: «Людина, яка мовчала стільки днів і підтримує, що з нас знущаються… Я вважаю, що таких друзів у мене більше немає. Я для них була світлою людиною, яка пише світлі пісні. Тепер я не хочу, щоб ці люди співали моїх пісень. Бо вони співають неправду! Вони намагаються бути такими «пухнастими», але таких артистів можна прирівняти до вбивць. Вони також убивають своїми діями простих людей, мирних українців».

Нагадаємо, раніше співачка Ірина Білик виклала кліп на свою нову пісню «Кордони». Це перша її робота після початку повномасштабного вторгнення росіян.Текст пісні розповідає історію дівчини, яка поїхала з країни, в той час, як її коханий лишився боронити рідну землю.

Також Ірина Білик раніше звернулася до своїх російських колег: «Я закликаю вас не мовчати, допоможіть зупинити війну, адже у вас теж є діти!» Артистка згадала у повідомленні Аллу Пугачову, Ігоря Крутого, Філіпа Кіркорова, Лоліту Мілявську, Наталю Корольову, Максима Галкіна, Валерія Леонтьєва – вони гарантовано побачать це повідомлення.

Як раніше повідомлялося, у розкішному будинку Ірини Білик під Києвом жили рашисти.

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