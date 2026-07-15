Повернення цивільної авіації в Україну: нардеп зробив заяву

Нардеп Крейденко закликає до створення «коридорів безпеки» в західній Україні

Заступник голови Комітету Верховної Ради з питань транспорту та інфраструктури, народний депутат Володимир Крейденко (фракція «Слуга народу») закликав до співпраці з новим урядом для відновлення цивільного авіасполучення в Україні, передає «Главком».

«Якщо прийде новий міністр, я готовий з ним працювати, щоб у нас відкрилася цивільна авіація. Досвід є, з військовими треба погодити, з «Украерорухом» треба відпрацювати маршрути», – розповів депутат.

Він уточнив, що мова не йдеться про повне відкриття неба над усією країною.

«Можливо, не все небо відкривати, а створити коридори безпеки для цивільної авіації», – сказав він, уточнивши, що мова йде про західні області України.

Нардеп також додав, що вже існує робоча група, до складу якої увійшли представники армії, «Украероруху», уряду та експертного середовища.

Нагадаємо, уряд затвердив два стратегічні рішення для української цивільної авіації. Зокрема, була затверджена Стратегія розвитку цивільної авіації України до 2030 року, а також створено Міжвідомчий координаційний центр для підготовки відновлення авіасполучення.

Раніше європейські бюджетні авіакомпанії оголосили про готовність до масштабного повернення в Україну після відкриття повітряного простору. У галузі очікують різке зростання туризму, збільшення пасажиропотоку та швидке відновлення мобільності всередині країни.

До слова, угорська авіакомпанія Wizz Air прокоментувала своє повідомлення в соцмережах про «повернення в Україну». Він повʼязаний із рекламною кампанією з набору персоналу і просування «кар’єрних можливостей» для українців. Водночас про відновлення польотів не йдеться.