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Відновлення авіасполучення: уряд затвердив два стратегічні рішення

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
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Відновлення авіасполучення: уряд затвердив два стратегічні рішення
Документ відповідає Національній транспортній стратегії України та стандартам Міжнародної організації цивільної авіації
фото: «РБК-Україна» (ілюстративне)

Ухвалено Стратегію розвитку цивільної авіації України до 2030 року

Уряд затвердив два стратегічні рішення для української цивільної авіації. Про це повідомив міністр розвитку громад та територій Олексій Кулеба, передає «Главком».

Стратегія розвитку цивільної авіації України до 2030 року

Зазначається, що документ розробила робоча група при Мінрозвитку.

«Усі ми розуміємо реальність, у якій сьогодні живе країна. Росія продовжує масовані атаки, а безпекова ситуація не дозволяє відновити польоти цивільної авіації. Саме тому зараз не йдеться про відкриття повітряного простору. Йдеться про відповідальне планування майбутнього. Стратегія є частиною цього планування», – пояснив Кулеба.

Кулеба зазначив, що документ є частиною євроінтеграційних зобов'язань України та адаптації транспортної системи країни до стандартів ЄС. Документ відповідає Національній транспортній стратегії України та стандартам Міжнародної організації цивільної авіації (ICAO).

«Серед пріоритетів – модернізація аеропортів та аеронавігаційної інфраструктури, інтеграцію України до європейського авіаційного простору, розвиток мультимодального сполучення та впровадження сучасних стандартів авіаційної безпеки», – додав міністр.

Міжвідомчий координаційний центр для підготовки відновлення авіасполучення

«Світова система цивільної авіації докорінно змінюється під впливом нових безпекових викликів. Задача Координаційного центру – готувати нову архітектуру безпеки цивільної авіації та роботи аеропортів для відкриття повітряного простору. Координаційний центр забезпечить взаємодію органів державної влади, сектору безпеки і оборони, авіаційної галузі та інших учасників процесу», – наголосив Кулеба.

Нагадаємо, європейські бюджетні авіакомпанії оголосили про готовність до масштабного повернення в Україну після відкриття повітряного простору. У галузі очікують різке зростання туризму, збільшення пасажиропотоку та швидке відновлення мобільності всередині країни.

До слова, угорська авіакомпанія Wizz Air прокоментувала своє повідомлення в соцмережах про «повернення в Україну». Він повʼязаний із рекламною кампанією з набору персоналу і просування «кар’єрних можливостей» для українців. Водночас про відновлення польотів не йдеться.

Теги: авіація авіаперевезення Олексій Кулеба

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